Ribo et Boehringer Ingelheim font progresser leur programme siRNA pour la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH)

SUZHOU, Chine et MÖLNDAL, Suède, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co. et Ribocure Pharmaceuticals AB (« Ribo », HKEX : 6938) ont annoncé aujourd'hui avoir atteint un nouveau jalon. Il s'agit de la troisième étape clé franchie dans le cadre de la collaboration de recherche avec Boehringer Ingelheim qui a pour but de découvrir de nouveaux traitements pour les maladies du foie, y compris la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

La MASH est une forme grave et progressive de stéatose hépatique qui peut entraîner une fibrose, une cirrhose, une insuffisance hépatique et un cancer du foie, et qui touche plus de 200 millions de personnes dans le monde. Malgré l'impact croissant de cette maladie, il existe toujours un besoin de traitements efficaces permettant de ralentir son évolution et de soutenir la santé du foie. Grâce à cette collaboration, Ribo et Boehringer Ingelheim visent à élargir la gamme d'options thérapeutiques futures potentielles pour les patients atteints de MASH.

« Il s'agit d'une étape importante qui témoigne de la force et de la maturité de nos capacités en matière de découverte d'ARNsi et d'administration ciblée sur le foie. Nous sommes fiers de la manière dont, ensemble, nous avons fait avancer ce programme novateur et hautement innovant, rendant cette réalisation possible. Boehringer Ingelheim continuera de développer ce programme dans le but d'offrir de nouvelles options aux personnes atteintes de la MASH », a déclaré Li-Ming Gan, co-directeur général et président mondial de la recherche et du développement de Ribo.

Les traitements à base d'ARNsi sont conçus pour inhiber l'expression des gènes responsables de maladies en ciblant leurs ARN messagers (ARNm). La technologie d'administration de Ribo ciblant le foie est destinée à permettre une absorption sélective dans les hépatocytes, dans le but d'atteindre des cibles difficilement accessibles à l'aide de petites molécules ou d'anticorps traditionnels.

Cette étape reflète la productivité de la collaboration entre Ribo et Boehringer Ingelheim et l'ambition commune de trouver des solutions permettant de répondre aux besoins non satisfaits en matière de maladies hépatiques et cardiométaboliques. Elle consolide la position de Ribo en tant que partenaire stratégique pour le secteur pharmaceutiques mondial, en soulignant le potentiel commercial de sa plateforme ARNsi. Ribo s'engage à faire progresser la collaboration et à poursuivre le succès tout au long de l'année 2026 et au-delà.

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