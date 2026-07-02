Ribo et Madrigal franchissent une première étape majeure dans le développement de nouvelles thérapies à base d'ARNsi pour la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH)

SUZHOU, Chine et MÖLNDAL, Suède, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (06938.HK) et sa filiale Ribocure Pharmaceuticals AB (désignées collectivement sous le nom de « Ribo »), en collaboration avec Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (Madrigal, NASDAQ : MDGL), annoncent avoir franchi avec succès la première étape clé de la désignation d'un candidat-médicament dans le cadre de leur partenariat sur les ARNsi. Cette étape importante est le fruit d'une collaboration efficace et sera suivie du lancement immédiat d'études de nouveau médicament, destinées à soutenir les essais cliniques prévus.

Ce partenariat souligne pleinement l'engagement commun de Ribo et de Madrigal à faire progresser les thérapies innovantes à base d'ARN pour le traitement des maladies hépatiques, en mettant particulièrement l'accent sur la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), un domaine où les besoins médicaux non satisfaits sont très importants. Cette collaboration porte sur plusieurs projets précliniques et élargit encore davantage le champ des possibilités thérapeutiques ciblant le foie pour la MASH.

« Nous sommes ravis d'avoir franchi la première étape majeure de notre programme MASH mené conjointement avec Madrigal en l'espace de seulement quelques mois. Madrigal s'est imposé comme un acteur de premier plan sur le marché et a acquis une expertise clinique approfondie dans le domaine de la MASH, tandis que Ribo dispose de capacités de niveau mondial en matière de découverte de médicaments à base d'ARNsi et de technologies d'administration. Nos atouts complémentaires ont permis à ce projet de progresser rapidement. Les deux parties s'engagent à accélérer le développement de notre nouveau candidat ARNsi pour le traitement de la MASH. Nous sommes impatients de faire avancer ensemble ce programme collaboratif et d'offrir de nouvelles options de traitement prometteuses aux patients du monde entier atteints de MASH », a déclaré Li-Ming Gan, co-PDG et président mondial de la recherche et développement chez Ribo.

À propos de Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd. et Ribocure Pharmaceuticals AB

Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd. (Ribo, 6938.HK) est une entreprise innovante de R&D au stade clinique qui se consacre au développement de médicaments à base d'acide nucléique et de produits connexes basés sur la technologie de l'interférence par ARN (ARNi). Grâce à ses capacités de R&D innovantes et à ses plateformes technologiques intégrées verticalement, Ribo a constitué un solide portefeuille de produits et contribué au traitement de maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.

En tant que filiale de Suzhou Ribo Life Science, Ribocure Pharmaceuticals AB se consacre au développement mondial de thérapies salvatrices à base d'oligonucléotides, en mettant l'accent sur le développement des actifs et du pipeline, ainsi que sur de nouvelles idées de cibles, sur la création de capacités innovantes pour mener des essais cliniques et sur le développement de médicaments à base de pARNi pour répondre à des besoins médicaux réels non satisfaits au niveau mondial.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.ribolia.com, www.ribocure.com et.