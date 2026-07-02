Ribo und Madrigal erreichen ersten wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung neuartiger siRNA-Therapien für MASH

SUZHOU, China und MÖLNDAL, Schweden, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (06938.HK) und ihre Tochtergesellschaft Ribocure Pharmaceuticals AB (zusammen als „Ribo" bezeichnet) geben in Zusammenarbeit mit Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (Madrigal, NASDAQ: MDGL) bekannt, dass im Rahmen ihrer siRNA-Partnerschaft der Meilenstein der Nominierung des ersten Wirkstoffkandidaten erfolgreich erreicht wurde. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis einer effizienten Zusammenarbeit. Im Anschluss daran werden unverzüglich Studien zur Vorbereitung des IND-Antrags eingeleitet, um die geplanten klinischen Studien zu unterstützen.

Diese Partnerschaft unterstreicht deutlich das gemeinsame Engagement von Ribo und Madrigal für die Weiterentwicklung innovativer RNA-Therapeutika zur Behandlung von Lebererkrankungen, wobei der Schwerpunkt auf der metabolisch bedingten Steatohepatitis (MASH) liegt – einem Bereich mit enormem ungedecktem medizinischem Bedarf. Die Zusammenarbeit umfasst mehrere präklinische Wirkstoffkandidaten und erweitert das Spektrum potenzieller, auf die Leber ausgerichteter Therapien für MASH weiter.

„Wir freuen uns sehr, bereits nach wenigen Monaten den ersten wichtigen Meilenstein in unserem gemeinsamen MASH-Programm mit Madrigal erreicht zu haben. Madrigal hat sich im MASH-Bereich als Marktführer etabliert und verfügt über fundiertes klinisches Fachwissen, während Ribo über erstklassige Kompetenzen in der siRNA-Wirkstoffforschung und der Verabreichungstechnologie verfügt. Unsere Stärken ergänzen sich und haben so den raschen Fortschritt dieses Projekts gefördert. Beide Parteien setzen sich dafür ein, die Entwicklung unseres neuartigen siRNA-Kandidaten für MASH voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, dieses Kooperationsprogramm gemeinsam voranzutreiben und Patienten weltweit, die an MASH leiden, vielversprechende neue Behandlungsmöglichkeiten anzubieten", sagte Li-Ming Gan, Co-Geschäftsführer und Präsident für globale F&E von Ribo.

Informationen zu Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd. und Ribocure Pharmaceuticals AB

Suzhou Ribo Life Science Co. Ltd. (Ribo, 06938.HK) ist ein innovatives Forschungs- und Entwicklungsunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Entwicklung von Nukleinsäure-Arzneimitteln und verwandten Produkten auf Basis der RNA-Interferenz-Technologie (RNAi) widmet. Mit seinen innovativen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und vertikal integrierten Technologieplattformen hat Ribo eine starke Produktpipeline aufgebaut, um einen Beitrag zur Behandlung schwerer Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf zu leisten.

Als Tochtergesellschaft von Suzhou Ribo Life Science widmet sich Ribocure Pharmaceuticals AB (Ribocure) der globalen Entwicklung lebensrettender Oligonukleotid-Therapien, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Wirkstoffen und der Pipeline sowie auf neuen Zielstrukturen und dem Aufbau innovativer Kapazitäten zur Durchführung klinischer Studien und zur Entwicklung von siRNA-Medikamenten liegt, um weltweit echte ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu decken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ribolia.com und www.ribocure.com und.