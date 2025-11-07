RiderNav dévoile le R7M, un écran BMW de 7 pouces avec CarPlay® / Android Auto™ sans fil et Insta360/GoPro/DJI Control

Disponible en livraison immédiate à partir du 6 novembre

SHENZHEN, Chine, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- RiderNav annonce le R7M, un écran de 7 pouces pour les motos BMW avec support de navigation d'origine. Il se branche et est alimenté à partir d'un socle et se connecte nativement pour un contrôle complet du BMW Wonder Wheel sans câbles supplémentaires.

L'écran 1 200 nits est lisible en plein soleil. Certifié IP69K, il est prêt à rouler par tous les temps.

RiderNav R7M mounted on BMW Nav Cradle — ready to ride, no cables, no setup.

« Le R7M a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des pilotes BMW », explique l'équipe de RiderNav. « Il s'agit d'une mise à jour propre et axée sur le pilote, qui s'intègre parfaitement dans les cockpits BMW - installation plug-and-play, commandes natives et données clés en un coup d'œil. La conception exclusive du support de navigation BMW a permis de simplifier l'installation et de créer une expérience véritablement axée sur le pilote ».

Le R7M prend en charge Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil avec appairage automatique, ce qui permet aux conducteurs d'accéder facilement aux outils de navigation, de musique et de communication tout en restant concentrés sur la route.

Caractéristiques principales

Installation prête à l'emploi, conforme aux normes BMW : s'insère dans le support de navigation BMW qui assure l'alimentation, se détecte automatiquement et prend en charge le Wonder Wheel. Pas de câblage supplémentaire.

Données en temps réel sur les motos d'origine : Tr/min, surveillance de la pression des pneus, angle d'inclinaison, plage, tension, température du liquide de refroidissement.

Écran HD 1 200 nits, 7 pouces : Collage optique, anti-éblouissement, lisible en plein soleil.

CarPlay et Android Auto sans fil : Connexion automatique, navigation, appels/messages, musique ; réactivité de 60 FPS. Appairez votre propre casque pour l'audio.

Durabilité IP69K : résiste à la poussière, à la boue, au lavage sous pression et à la pluie ; utilisable de -20 °C à 70 °C.

Contrôle de la caméra d'action : démarrage/arrêt et capture des hautes lumières à l'écran pour DJI, Insta360 et GoPro.

RN OS : interface utilisateur privilégiant le conducteur, avec de gros caractères, un contraste élevé et de grandes cibles tactiles ; basculez entre RN OS et CarPlay/Android Auto en fonction des besoins.

Prix et disponibilité

Prix de lancement 303 dollars (20 % de réduction 379,99 dollars pour les 100 premiers clients) sur www.ridernav.com, avec livraison en stock et garantie supplémentaire de 12 mois. L'écran universel de 7 pouces R7X pour les motos autres que BMW est prévu pour décembre.

Compatibilité BMW

R7M convient aux motos BMW équipées du support de navigation d'origine, notamment R1300 GS/GS Adventure/RS, R1250 GS/GS Adventure, R1200 GS (LC), S1000XR, F750GS, F850GS/Adventure et F900XR.

À propos de RiderNav

Fondée en octobre 2024 à Shenzhen, RiderNav est une équipe de 20 personnes composée de pilotes et d'ingénieurs qui construisent des écrans de moto plus intelligents. Notre mission : offrir une navigation de confiance, intelligente, fiable et simple. Produits actuels : R7M (spécifique à BMW) et R7X (universel), avec des accessoires à venir.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814399/5_1600_900.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814400/LOGO5_Logo.jpg