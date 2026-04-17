RiderNav lance le R7X : L'écran universel de 7 pouces pour motos intelligentes conçu pour tous les pilotes

CarPlay sans fil, Android Auto et étanchéité IP69K - maintenant pour n'importe quel vélo

SHENZHEN, Chine, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- RiderNav a annoncé aujourd'hui le lancement en prévente du R7X, un écran de moto intelligent universel de 7 pouces compatible avec Harley-Davidson, Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Triumph, Suzuki et pratiquement toutes les autres motos sur le marché. La R7X est désormais disponible sur ridernav.com au prix de détail de 559,00 $. En guise d'offre spéciale de prévente, les 100 premières commandes bénéficieront d'une réduction automatique de 20 %, ce qui ramènera le prix à seulement $350.00.

The RiderNav R7X is built for real-world riding — quick-release mounting, IP69K waterproof. The RiderNav R7X is built for real-world riding — quick-release mounting, IP69K waterproof.

« Le R7M a prouvé que les motocyclistes veulent un écran sérieux, conçu à cet effet, et non un téléphone collé au guidon », a déclaré l'équipe de RiderNav à l'adresse suivante : « Le R7X met cette possibilité à la disposition de tous les autres. Même affichage. Même durabilité. Conçu pour n'importe quel vélo ».

Caractéristiques

Écran IPS HD 7", 1 200 Nits - Collé optiquement pour une visibilité nette et sans éblouissement en plein soleil et dans toutes les conditions de conduite.

Apple CarPlay et Android Auto sans fil - Navigation, musique, appels et messages - le tout sans fil. Tout ce dont le conducteur a besoin est affiché à l'écran ; le téléphone reste dans la poche.

Support universel à fixation rapide - S'installe et s'enlève en quelques secondes. Compatible avec 99% des systèmes de fixation standard pour motos.

Contrôle de la caméra d'action - Contrôle DJI, Insta360 et GoPro directement depuis l'écran. Démarrez et arrêtez l'enregistrement d'une simple pression - pas besoin de chercher les boutons en cours de route.

Contrôle de la pression des pneus (TPMS) - En option - Ajoutez le module TPMS de RiderNav pour afficher la pression des pneus en temps réel directement à l'écran.

IP69K étanche à l'eau et à la poussière - Conçu pour résister aux jets d'eau à haute pression, à la boue et à des températures allant de -20°C à 70°C.

Mises à jour OTA - Mises à jour permanentes du micrologiciel et des fonctionnalités fournies automatiquement par voie hertzienne.

Prix et disponibilité

La R7X est vendue au prix de détail standard de 559,00 $. En guise d'offre spéciale de lancement, les 100 premières commandes peuvent bénéficier d'un prix de lancement de seulement $350.00. Chaque unité est assortie d'une garantie fabricant de 24 mois et d'une livraison gratuite.

La prévente est en ligne dès maintenant sur https://www.ridernav.com/products/r7x.

À propos de RiderNav

RiderNav conçoit des systèmes d'affichage intelligents pour les motocyclistes qui exigent davantage de leur technologie. S'appuyant sur le succès du R7M - le premier écran spécialement conçu pour le Nav Cradle de BMW - le R7X étend cette même philosophie d'ingénierie aux pilotes de n'importe quelle moto. Les produits RiderNav sont certifiés CE, FCC et TELEC et sont vendus dans le monde entier.

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