-RiderNav lanza R7X: Pantalla inteligente universal de 7 pulgadas para motocicletas, diseñada para todos los motociclistas

CarPlay inalámbrico, Android Auto y resistencia al agua IP69K: ahora para cualquier moto.

SHENZHEN, China, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- RiderNav anunció hoy el lanzamiento de la preventa de R7X, una pantalla inteligente universal de 7 pulgadas para motocicletas, compatible con Harley-Davidson, Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Triumph, Suzuki y prácticamente cualquier otra motocicleta del mercado. R7X ya está disponible en ridernav.com a un precio de venta al público de 559,00 dólares. Como oferta especial de preventa, los primeros 100 pedidos recibirán un descuento automático del 20%, lo que reduce el precio a tan solo 350,00 dólares.

The RiderNav R7X is built for real-world riding — quick-release mounting, IP69K waterproof. The RiderNav R7X is built for real-world riding — quick-release mounting, IP69K waterproof.

"La R7M demostró que los motociclistas buscan una pantalla profesional y diseñada específicamente para la moto, no un teléfono pegado al manillar", afirmó el equipo de RiderNav. "La R7X pone esa misma funcionalidad al alcance de todos. La misma pantalla. La misma durabilidad. Diseñada para cualquier moto".

Características principales:

Pantalla IPS HD de 7", 1200 nits: Con unión óptica para una visibilidad nítida y sin reflejos bajo la luz solar directa y en cualquier condición climática.

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos: Navegación, música, llamadas y mensajes, todo sin cables. Todo lo que el motociclista necesita está en la pantalla; el teléfono se queda en el bolsillo.

Soporte universal de liberación rápida: Se instala y se quita en segundos. Compatible con el 99% de los soportes estándar para motocicletas.

Control de cámara de acción: Controla DJI, Insta360 y GoPro directamente desde la pantalla. Inicia y detiene la grabación con un solo toque, sin tener que buscar botones durante el trayecto.

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) — Opcional — Agregue el módulo TPMS de RiderNav para ver la presión de los neumáticos en tiempo real directamente en la pantalla.

Resistente al agua y al polvo con certificación IP69K: Diseñado para soportar chorros de agua a alta presión, lodo y temperaturas de -20 °C a 70 °C.

Actualizaciones OTA: Actualizaciones de firmware y funciones automáticas e inalámbricas.

Precio y disponibilidad

R7X tiene un precio de venta al público estándar de 559,00 dólares. Como oferta especial de lanzamiento, los primeros 100 pedidos podrán disfrutar de un precio de lanzamiento de tan solo 350,00 dólares. Cada unidad incluye una garantía del fabricante de 24 meses y envío gratuito.

La preventa ya está disponible en https://www.ridernav.com/products/r7x.

Acerca de RiderNav

RiderNav diseña sistemas de visualización inteligentes para motociclistas que exigen más de su tecnología. Partiendo del éxito de la R7M —la primera pantalla diseñada específicamente para el soporte de navegación de BMW—, la R7X extiende esa misma filosofía de ingeniería a motociclistas de cualquier tipo. Los productos RiderNav cuentan con las certificaciones CE, FCC y TELEC y se venden en todo el mundo.

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