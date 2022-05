Riešenia na uchovávanie energie v rámci všetkých scenárov spoločnosti CATL žiaria na výstave ees Europe 2022

MNÍCHOV, 16. mája 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), globálny líder v oblasti nových energetických inovatívnych technológií, bol v centre pozornosti so svojimi ocenenými riešeniami skladovania energie pre všetky scenáre na výstave ees Europe 2022, najväčšej a najmedzinárodnejšej výstave batérií a systémov skladovania energie v Európe, ktorá sa konala od 11. do 13. mája na Messe München v Mníchove.