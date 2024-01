RIKEN seleciona modelo do sistema Quantinuum H1 para plataforma híbrida de supercomputação quântica em grande escala no Japão

O acordo permite à RIKEN e aos seus colaboradores o acesso no local ao computador quântico líder mundial na captura de iões da Quantinuum

Acelera o desenvolvimento de aplicações para computadores quânticos e supercomputadores pelos líderes de projeto RIKEN, SoftBank, Universidade de Tóquio e Universidade de Osaka

BROOMFIELD, Colorado, e LONDRES, 9 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, a maior empresa integrada de computação quântica do mundo, e a RIKEN, a maior instituição de investigação do Japão e que abriga um centro líder mundial de computação de alto desempenho (HPC), anunciaram um acordo segundo o qual a Quantinuum disponibilizará o acesso à tecnologia de computação quântica de captura de iões H1-Series de alto desempenho à RIKEN. Segundo o acordo, a Quantinuum irá instalar o hardware no campus da RIKEN em Wako, Saitama.

Quantinuum's System Model H1 Ion-trap Quantum Computer

A implementação fará parte do projeto da RIKEN para construir uma plataforma quântica híbrida de alto desempenho composta por sistemas informáticos de nível superior, tais como o supercomputador Fugaku e os computadores quânticos. A plataforma integrada de hardware apoiará um programa de investigação de software em grande escala no qual investigadores da RIKEN - juntamente com os colaboradores Softbank, Universidade de Tóquio e Universaidade de Osaka - desenvolverão as ferramentas e aplicações de software necessárias para integrar os computadores quânticos e supercomputadores de forma mais eficaz.

Como objetivo do projeto, a RIKEN e seus colaboradores procuram demonstrar as vantagens de tais plataformas computacionais híbridas para implantação como serviços num futuro pós-5G. Este projeto é encomendado pela New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), uma agência nacional de investigação e desenvolvimento sob a tutela do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão.

"Temos a honra de ter sido selecionados para fazer parte deste projeto ambicioso e avançado no Japão", afirmou o Dr. Rajeeb Hazra, CEO da Quantinuum. "A Quantinuum tem um histórico como líder comercial em computação quântica e esperamos trazer o nosso conhecimento técnico e operacional e contribuir para alcançar os objetivos do projeto. O nosso computador quântico H-Series está concebido de forma única para permitir desenvolvimentos inovadores por parte de investigadores de todo o mundo[1]. Estamos entusiasmados com o facto deste acordo permitir aos investigadores da RIKEN e de outras instituições japonesas beneficiarem de toda o poder e capacidade do nosso computador quântico H-Series".

"Os computadores quânticos avançados da NISQ estão agora a passar para uma área mais prática, à medida que o número de qbits aumenta e a fidelidade é melhorada. Do ponto de vista do HPC, os computadores quânticos são dispositivos que aceleram aplicações científicas convencionalmente executadas em supercomputadores e permitem uma computação que ainda não pode ser resolvida por supercomputadores. A RIKEN está empenhada em desenvolver software de sistema para computação quântica híbrida, alavancando as suas capacidades de investigação científica abrangente e experiência no desenvolvimento e operação de supercomputadores de ponta, como o Fugaku", disse o Dr. Mitsuhisa Sato, Diretor Adjunto do Centro de Ciência Computacional da RIKEN / Diretor, da Quantum HPC Collaborative Platform Division.

Para saber mais, visite: https://www.quantinuum.com/hardware/h1

[1]. Análise dos computadores quânticos com captura de iões da série H da Quantinuum. https://vimeo.com/884132330/29a123cefc?share=copy

Sobre a RIKEN

A RIKEN, uma Agência Nacional de Investigação e Desenvolvimento, é a maior instituição de pesquisa do Japão, conhecida pela investigação de alta qualidade numa variedade de disciplinas científicas. Fundada em 1917, inicialmente como uma fundação de investigação privada, a RIKEN cresceu rapidamente em tamanho e âmbito, englobando hoje uma rede de centros e institutos de investigação de classe mundial em todo o Japão.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum, a maior empresa quântica integrada do mundo, é pioneira em computadores quânticos poderosos e soluções avançadas de software. A tecnologia da Quantinuum promove inovações na descoberta de materiais, cibersegurança e IA quântica de última geração. Com quase 500 funcionários, incluindo mais de 370 cientistas e engenheiros, a Quantinuum lidera a revolução da computação quântica em todos os continentes.

A marca comercial Honeywell é utilizada sob licença da Honeywell International Inc. A Honeywell não faz representações ou garantias relativamente a este serviço.

