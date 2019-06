Rio de Janeiro passa o posto de anfitrião do Congresso Mundial de Câmaras para Dubai

Uma delegação liderada por S.E. Hamad Buamim, Presidente e CEO da Câmara de Comércio e Indústria de Dubai e Presidente da ICC World Chambers Federation participou do WCC 2019 e ofereceu aos participantes uma visão do que esperar no próximo Congresso em Dubai, que será realizado em 2021 e coincidirá com a Expo 2020.

Dirigindo-se aos delegados durante o Congresso, S.E. Buamim disse que o Congresso Mundial de Câmaras de 2021, em Dubai, mostrará uma cidade que está realmente abraçando o futuro e usando tecnologias inovadoras para melhorar os negócios e o comércio.

"Dubai está se posicionando como um centro global de negócios e uma economia baseada no conhecimento que continua se transformando e ampliando os limites da inovação. O 12o Congresso Mundial de Câmaras em Dubai vai olhar de perto como as câmaras de comércio estão abraçando a Quarta Revolução Industrial, a adaptação às tecnologias avançadas e ajustando sua proposta de valor aos seus membros", disse S.E. Buamim.

Mais de 5.000 delegados visitaram o estande da Câmara de Dubai no WCC 2019, no Rio de Janeiro, Brasil, onde tiveram uma oportunidade única de aprender mais sobre a economia, o ambiente de negócios, as vantagens competitivas e as principais características do próximo Congresso de Dubai.

Mais de 1.000 participantes de 100 países participaram do 11o CMI, incluindo 80 oradores que participam cerca de 25 painéis de discussões interativas e workshops sobre comércio internacional e câmaras globais de comércio. Com o tema "Um Futuro Compartilhado", o WCC 2019 foi organizado pela Câmara Internacional de Comércio (ICC), pela ICC World Chambers Federation e pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

Fundada em 1965, a Câmara de Comércio e Indústria de Dubai é uma entidade pública sem fins lucrativos, cuja missão é representar, apoiar e proteger os interesses da comunidade empresarial em Dubai, criando um ambiente de negócios favorável, apoiando o desenvolvimento dos negócios e promovendo Dubai como um centro internacional de negócios.

