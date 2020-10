Ris Étend Ses InkCenters® En Suisse Grâce À Un Partenariat Avec Migros Genève

L'expansion sur le marché suisse grâce au partenariat avec Migros, dont le siège est à Zurich, en Suisse, fait suite au lancement réussi d'un InkCenter® chez Migros France en juillet de cette année et reflète la présence croissante de RIS sur le marché européen. Le RIS InkCenter® dispose d'un système de recharge de précision breveté qui nettoie, remplit et teste professionnellement chaque cartouche pour garantir des performances sans faille avec jusqu'à 50 pour cent d'économie pour chaque recharge de cartouche.

« Cette nouvelle étape franchie aux côtés de Migros Genève avec l'installation de deux nouveaux InkCenters® en Suisse témoigne de la relation que nous entretenons avec cette entreprise depuis au cours de l'année écoulée. Cela montre une fois de plus que les détaillants reconnaissent une demande croissante pour nos services de recharge d'encre. Nous constatons une sensibilisation accrue aux alternatives écologiques qui permettent aux consommateurs de faire leurs propres choix sur la façon de minimiser leurs déchets plastiques, et c'est exactement ce que notre service de recharge de cartouches d'encre leur offre », a déclaré David Lenny, président et PDG de RIS. « De plus, nous sommes ravis de pouvoir offrir aux consommateurs un moyen beaucoup plus économique d'utiliser leurs imprimantes de bureau à domicile pendant cette pandémie mondiale, alors que nous continuons à travailler pour rendre une encre abordable et de haute qualité accessible à tous les consommateurs en Europe ».

« Nous sommes satisfaits de proposer à notre clientèle une solution efficace, économique et écologique pour le remplissage des cartouches d'encres usagées. Je suis persuadé du succès commercial du concept dans nos magasins » a expliqué Romuald Langeron, responsable des assortiments melectronics et mprint-shop chez Migros Genève.

Vincent Hormovitis, Vice-président des Ventes et du Développement commercial chez RIS, a ajouté : « Avec Migros Genève, nous avons trouvé un partenaire qui partage notre vision. En effet, nous nous sommes tous deux donné pour mission d'offrir à nos clients des recharges d'encre de grande qualité à un prix encore plus avantageux, en particulier en ces temps difficiles. L'expansion de notre réseau InkCenter® pour la première fois en Suisse grâce à notre partenariat avec Migros Genève démontre la forte volonté de l'entreprise de fournir facilement une solution économique et respectueuse de l'environnement aux clients de ces deux points de vente. Et nous sommes convaincus que d'autres suivront bientôt ».

À propos de RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) est le leader de l'industrie des services de recharge de cartouches jet d'encre sur site. Le kiosque breveté RIS InkCenter® est déployé dans plus de 500 magasins de détail participants aux États-Unis, au Canada et en Europe, notamment chez Auchan, Boulanger, Cora, Costco, Eco Store, E.Leclerc, Hyperburo, Hyper U, Intermarché, Media Markt, Migros, Saturn, Schiever, et une sélection de librairies universitaires. RIS offre aux clients une qualité d'impression inégalée tout en leur permettant de réaliser des économies incroyables. RIS a été fondée en 2004 par d'anciens ingénieurs de HP dans le but de créer une meilleure solution d'impression pour les clients, à moindre prix. Son siège social est situé à Carlsbad, en Californie. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site www.Go2RIS.com.

À propos de Migros Genève: Mieux vivre au quotidien

Ancrée au cœur du canton depuis 1945, Migros Genève propose des produits alimentaires et non alimentaires de haute qualité au meilleur prix. L'entreprise appartient à plus de 135'000 coopérateurs. Son statut de coopérative, sans actionnaires à rémunérer, lui permet de s'investir efficacement à moyen et long terme, notamment en matière de développement durable. Partenaire dynamique de l'économie locale, Migros Genève réinvestit son bénéfice au profit des consommateurs, des collaborateurs et de la qualité de vie régionale. L'entreprise est active à Genève, dans le district de Nyon et en France voisine et tient à rester proche de ses clients dans un réseau de vente accueillant et performant.

