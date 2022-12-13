Risen Energy показала модули Hyper-ion на Китайской конференции по солнечной энергетике

Компания Risen Energy открыла новую эру солнечной энергетики на основе солнечных модулей Hyper-ion на ежегодной Китайской конференции по солнечной энергетике 2022 года

НИНБО, Китай, 13 декабря, 2022 /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy, ведущий китайский производитель фотоэлектрических модулей, представила свое видение и взгляды на ключевые инновации, от которых зависит будущее возобновляемых источников энергии, на ежегодной Китайской конференции по солнечной энергетике 2022 года. Это одно из крупнейших отраслевых мероприятий, в котором принимают участие ведущие эксперты, лидеры отрасли и ученые, чтобы обсудить возможности и проблемы сетей поставок солнечной энергии, низкоуглеродных стратегий, а также прикладных технологий.

В своем выступлении директор по продукции компании Risen Energy Сун Ифэн (Song Yifeng) подчеркнул роль ее фотоэлектрических модулей с гетеропереходом Hyper-ion в продвижении по пути декарбонизации в рамках представления новой продуктовой стратегии компании, которая предполагает переход компании Risen Energy на технологию гетероперехода для разработки нового поколения продуктов, характеризующейся низким уровнем углеродных выбросов, низким уровнем затрат и высокой эффективностью.

«Фотоэлектрическая продукция является одним из лучших решений для сокращения углеродных выбросов и энергопотребления. На фоне глобального стремления к декарбонизации экономики солнечная энергетика отвечает мировым запросам на устойчивое развитие с низким уровнем выбросов углерода. В основе нашей продуктовой стратегии лежит использование технологии гетероперехода для создания мощных и высокоэффективных крупных солнечных модулей n-типа размером 210 мм, позволяющих снизить стоимость электроэнергии. Кроме того, наша продукция будет оснащаться более тонкими кремниевыми пластинами и каркасами из высокопрочной легированной стали, что сделает ее более экологичной и сократит ее углеродный след», — заявил г-н Сун Ифэн.

Фотоэлектрический модуль Hyper-ion с гетеропереходом компании Risen Energy является ее продуктом в рамках новой стратегии. Высокоэффективный и мощный модуль имеет непревзойденную надежность при меньших потерях энергии и более низком термическом коэффициенте. В низкоуглеродных фотоэлектрических модулях Hyper-ion, разработанных для снижения затрат на электроэнергию, используется высокоэффективная технология укладки и упаковки ячеек с гетеропереходом размером 210 мм, а мощность модуля может превышать 700 Вт при максимальном солнечном излучении.

Выдающиеся характеристики элементов n-типа компании Risen Energy обеспечивают более высокую выработку электроэнергии. Они изготавливаются с использованием самой передовой в отрасли технологии производства сверхтонких элементов толщиной 100 мкм и процесса упаковки модулей в сочетании с более экологичным каркасом из высокопрочной легированной стали, что позволяет снизить их углеродный след до 400 кг CO2-экв. на кВт⋅ч, что намного ниже, чем в среднем по рынку.

Сторонний тест на производительность фотоэлектрического модуля с гетеропереходом Hyper-ion компании Risen Energy показал, что его прирост выработки электроэнергии составляет 6,14%, что превосходит показатели двухсторонних модулей PERC, используемых в проекте «умного города» в Иньчуане (Китай). По сравнению с монокристаллическим фотоэлектрическим модулем PERC, прирост выработки энергии достигает 9,63%. Солнечная электростанция мощностью 100 МВт, использующая модули Hyper-ion с гетеропереходом. вырабатывает на 6 млн кВт·ч больше электроэнергии и выделяет на 5760 тонн меньше углекислого газа, чем электростанция, использующая модули PERC. По сравнению с модулем TOPCon она также может вырабатывать на 3 млн кВт·ч больше электроэнергии в год, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 на 2880 тонн.

Информация о компании Risen Energy

Risen Energy — один из ведущих мировых производителей солнечных фотоэлектрических элементов с высокой мощностью и поставщиков комплексных решений для производства электроэнергии, имеющий кредитный рейтинг AAA. Эта компания, основанная в 1986 году и ставшая публичным акционерным обществом в 2010 году, помогает клиентам по всему миру создавать продукцию с непревзойденными преимуществами. Технико-коммерческое новаторство, лежащее в основе непревзойденного качества продукции и услуг компании Risen Energy, пронизывает все ее коммерческие решения в области солнечной энергетики, которые входят в число наиболее эффективных и экономичных в отрасли. Компания представлена на местном рынке, имеет устойчивую инвестиционную привлекательность и стремится выстраивать стратегическое взаимовыгодное сотрудничество с партнерами для извлечения выгоды из растущей ценности экологически чистой энергии.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd