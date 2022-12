Risen Energy annonce la venue d'une nouvelle ère pour l'énergie solaire grâce aux modules Hyper-ion à l'occasion de la Conférence annuelle de l'industrie solaire chinoise 2022

NINGBO, Chine, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Risen Energy, un fabricant de modules solaires de premier plan basé en Chine, faisait partie de ceux ayant partagé leurs visions et leurs points de vue sur les innovations clés qui façonnaient l'avenir des énergies renouvelables lors de la Conférence annuelle de l'industrie solaire chinoise 2022. Il s'agit de l'un des plus importants événements de ce secteur qui réunit les principaux experts, chefs de file de l'industrie et universitaires pour discuter et présenter des perspectives sur les possibilités et les défis auxquels fait face la chaîne d'approvisionnement solaire, les stratégies à faibles émissions de carbone et les applications technologiques.

Dans son discours d'ouverture, Song Yifeng, le directeur produit de Risen Energy, a souligné le rôle des modules solaires Hyper-ion à hétérojonction (HJT) pour amener la décarbonation, dans le cadre de l'introduction de la nouvelle stratégie produit de l'entreprise. Celle-ci verra Risen Energy s'appuyer sur la technologie HJT pour développer une nouvelle génération de produits caractérisés par une faible teneur en carbone, un coût réduit et un haut rendement.

« Les produits photovoltaïques constituent l'une des meilleures solutions pour réduire les émissions de carbone et la consommation d'énergie. Dans le contexte de l'effort mondial de décarbonation de l'économie, l'énergie solaire répond à la demande mondiale de développement durable à faible émission de carbone. Notre stratégie produit est basée sur la technologie HJT de type N et de grande taille (210 mm), pour créer des modules solaires à haute puissance et haut rendement qui réduiront le coût de l'électricité. En outre, nos produits seront équipés de plaquettes de silicium amincies et de cadres en acier allié à haute résistance, ce qui signifie qu'ils seront plus respectueux de l'environnement et auront une empreinte carbone réduite », a déclaré Song Yifeng.

Le module solaire Hyper-ion HJT de Risen Energy est le produit phare de la nouvelle stratégie de la marque. Ce module à haut rendement et à haute puissance offre une fiabilité de performance inégalée tout en présentant des coefficients d'atténuation et de température amoindris. Le Hyper-ion est un produit solaire à faible teneur en carbone conçu pour réduire le coût de l'électricité. Il adopte la technologie d'empilage et d'emballage des cellules HJT 210 mm à haute efficacité, la puissance du module atteignant plus de 700 Wc.

Les performances exceptionnelles de la cellule de type N de Risen Energy se traduisent par un gain de production d'énergie plus élevé. Le module dispose d'une technologie de cellules ultra-fines de 100 μm, la première du marché, et est fabriqué par un processus d'emballage de modules associé à un cadre en acier allié à haute résistance plus respectueux de l'environnement, pour que son empreinte carbone (CFP) soit inférieure à 400 kg eq CO2/kWc, la rendant bien inférieure à la moyenne du marché.

Un test effectué par un tiers, pour vérifier les performances du module solaire Hyper-ion HJT de Risen Energy, montre que son gain de production d'électricité est de 6,14 %. Il bat ainsi les modules bi-faciaux PERC du projet de Yinchuan, en Chine. Comparé au module solaire monocristallin PERC, son gain de production d'énergie atteint 9,63 %. Une centrale solaire de 100 MW utilisant le module Hyper-ion HJT génère 6 millions de kWh d'électricité en plus et libère 5760 tonnes de dioxyde de carbone en moins par rapport à une centrale utilisant les modules PERC. Elle peut également produire 3 millions de kWh d'électricité en plus par an par rapport au module TOPCon, ce qui équivaut à 2 880 tonnes de CO2 rejetées en moins.

