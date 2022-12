Risen Energy przedstawia wizję nowej ery energetyki słonecznej opartej na modułach solarnych serii Hyper-ion podczas Dorocznej Konferencji Chińskiej Branży Energetyki Słonecznej 2022

NINGBO, Chiny, 13 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Risen Energy, czołowy chiński producent modułów fotowoltaicznych, znalazł się w grupie podmiotów, które podzieliły się swoją wizją i poglądami na temat kluczowych innowacji kształtujących przyszłość odnawialnych źródeł energii podczas Dorocznej Konferencji Chińskiej Branży Energetyki Słonecznej 2022 (China's Solar Industry Annual Conference 2022), jednej z największych imprez branżowych, która gromadzi w jednym miejscu czołowych ekspertów, największych graczy rynkowych i naukowców w celu omówienia i zaoferowania opinii na temat możliwości i wyzwań, przed którymi stoi łańcuch dostaw energetyki słonecznej, strategii niskowęglowych i zastosowań technologii.

W swoim przemówieniu programowym, Song Yifeng, dyrektor ds. produktów w Risen Energy, podkreślił rolę modułów solarnych serii Hyper-Ion z ogniwami wielozłączowymi (HJT - Heterojunction) w zajęciu czołowej pozycji na drodze do dekarbonizacji, w ramach wprowadzenia nowej strategii produktowej spółki, zgodnie z którą Risen Energy podąży w kierunku technologii HJT w celu opracowania nowej generacji produktów charakteryzujących się niską emisją CO 2 , oszczędnością i wysoką wydajnością.

„Produkty fotowoltaiczne stanowią jedno z najwspanialszych rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia emisji CO 2 i zużycia energii. W kontekście globalnego dążenia do dekarbonizacji gospodarki, energia słoneczna spełnia światowe zapotrzebowanie w zakresie przyspieszenia zrównoważonego i niskowęglowego rozwoju. Nasza strategia produktowa opiera się na dużych ogniwach 210 mm i technologii ogniw HJT typu N (N-Type), a jej celem jest stworzenie modułów solarnych o wysokiej mocy i wydajności, które przyczynią się do obniżenia kosztów energii elektrycznej. Nasze produkty również będą wyposażone w cieńsze płytki krzemowe i mocne stelaże ze stopu stali, co oznacza, że są bardziej przyjazne dla klimatu i charakteryzują się mniejszym śladem węglowym" - powiedział Song Yifeng.

Moduły solarne Risen Energy serii Hyper-Ion oparte na technologii HJT są flagowym produktem nowej strategii firmy. Te wysokowydajne moduły o dużej mocy zapewniają niezrównaną niezawodność, przy równoczesnym obniżeniu wskaźników tłumienia i temperatury. Jako niskowęglowy produkt solarny zaprojektowany z myślą o obniżeniu kosztów energii elektrycznej, Hyper-ion wykorzystuje wysokowydajną technologię łączenia ogniw 210 mm HJT, przy mocy modułu osiągającej poziom 700 Wp+.

Znakomita wydajność ogniw N-Type firmy Risen Energy przyczynia się do wyższego uzysku mocy. Wyposażone są w wiodącą na rynku technologię ultracienkich ogniw 100μm i produkowane z zastosowaniem procesu łączenia modułów, w połączeniu z bardziej ekologicznym i wytrzymałym stalowym stelażem w celu obniżenia wartości śladu węglowego (CFP) do poziomu poniżej 400 kg eq CO 2 /kWc, co jest znacznie poniżej średniej rynkowej.

Badania przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny w celu weryfikacji parametrów modułów solarnych HJT serii Hyper-ion pokazały, że uzysk mocy wynosi 6,14%, wyprzedzając moduły bifacjalne PERC zastosowane w ramach inwestycji w Yinchuan, w Chinach. W porównaniu z monokrystalicznymi modułami PERC, uzysk mocy wynosi 9,36%. Elektrownia słoneczna o mocy 100MW z zastosowaniem modułów HJT serii Hyper-ion generuje 6 milionów kWh energii elektrycznej więcej i uwalnia 5 760 ton mniej dwutlenku węgla niż elektrownia, w której zastosowane są moduły PERC. W porównaniu z modułami TOPCon, moduły serii Hyper-ion są w stanie generować 3 miliony kWh energii elektrycznej rocznie więcej, co odpowiada ograniczeniu emisji CO 2 o 2 880 ton.

Risen Energy

Risen Energy to czołowy międzynarodowy producent rozwiązań fotowoltaicznych o wysokich parametrach technicznych i dostawca kompleksowych rozwiązań biznesowych w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej. Firma sklasyfikowana jest jako kluczowy dostawca w łańcuchu dostaw i posiada rating kredytowy „AAA". Risen Energy powstała w 1986 r., a od 2010 r. jest notowana na giełdzie, tworząc wartość dla klientów z całego świata. Kompleksowe rozwiązania biznesowe Risen w dziedzinie fotowoltaiki, zaliczające się do najefektywniejszych i najbardziej ekonomicznych w branży, bazują na innowacjach technologiczno-handlowych, popartych doskonałą jakością i wsparciem klienta. Obecność spółki na miejscowym rynku i wysoka wiarygodność kredytowa sprawiają, że ma ona możliwości budowania z zaangażowaniem strategicznej, obustronnie korzystnej współpracy z partnerami, wspólnie czerpiąc korzyści ze stale rosnącej wartości ekologicznej energii.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd