Risen Energy annonce la première mondiale d'un module photovoltaïque avec cadre en acier allié à haute résistance

NINGBO, Chine, 11 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, un important fabricant de produits solaires photovoltaïques à haute performance, a annoncé aujourd'hui le lancement de son module photovoltaïque supérieur avec cadre en acier allié à haute résistance.

En réponse à la demande constante de réduction de l'empreinte carbone, tant de la part de ses clients que des gouvernements, Risen Energy a développé un système de cadre alternatif pour atténuer l'empreinte carbone inhérente à l'aluminium. En utilisant un acier allié revêtu, optimisé pour ses objectifs, ainsi qu'une réduction significative de la consommation d'énergie pendant la production de cet acier, Risen Energy a obtenu un résultat formidable en termes de résilience et de durabilité pour ce produit incomparable.

Le Conseil d'État chinois a récemment publié un « Guide de travail pour le plafonnement du dioxyde de carbone et la neutralité carbone dans le cadre de la mise en œuvre complète et fidèle de la nouvelle philosophie de développement ». Ce document indique que la Chine prévoit de porter la part des combustibles non fossiles dans la consommation d'énergie primaire à environ 25 % d'ici à 2030, date à laquelle sa capacité totale installée d'énergie éolienne et solaire devrait dépasser 1 200 GW, tout en réaffirmant son objectif de plafonnement et de neutralité du carbone.

Lors de la COP26, 136 pays ont fait des promesses de réduction nette de leurs émissions ; 90 % de l'économie mondiale s'est donc engagée dans ces objectifs. Désormais, avec plus de 35 dirigeants mondiaux qui ont signé le programme de ces objectifs, les gouvernements du monde entier vont contribuer à intensifier et à accélérer considérablement la course aux émissions zéro et à tenir les promesses de l'accord de Paris.

Le mandat de neutralité carbone impose au secteur photovoltaïque de se tourner vers des matières premières émettant moins de carbone et consommant moins d'énergie. Le traitement de l'acier surpasse de loin l'équivalent de l'aluminium électrolytique en termes d'émissions de carbone et de réduction de la consommation d'énergie ; 13 500 kWh d'énergie thermique sont nécessaires pour produire une tonne d'aluminium, ce qui équivaut à 11,2 tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ), alors que de la même manière, 4 500 kWh d'énergie et 1,8 tonne de CO 2 correspondante sont nécessaires pour produire une tonne d'acier.

« Quelle que soit votre opinion », a ainsi déclaré M. Sun, président de Risen Energy Co., Ltd, « la pollution de l'environnement et les émissions de dioxyde de carbone nous concernent tous. Il ne nous suffit pas de proclamer que nous avons un impact sur la réduction de ces éléments en fournissant et en utilisant des modules photovoltaïques solaires... nous devons faire plus. L'adoption de ce module de construction unique est un pas dans la bonne direction. »

Remplacer l'aluminium par de l'acier, quel que soit le type, n'est pas une mince affaire. La résistance à la corrosion, la solidité et les aspects esthétiques doivent tous être pris en compte et évalués. Le cadre en acier allié à haute résistance a, à toutes fins pratiques, la même apparence que celui en aluminium, mais il est plus solide, plus résistant à la corrosion et aux intempéries grâce à l'utilisation d'un revêtement en zinc-aluminium-magnésium résistant à la corrosion et à la technologie unique de traitement de surface de Risen Energy. Après plus d'un an d'efforts en matière de tests de fiabilité et d'optimisation de la conception, la série de modules Titan entièrement modernisée de Risen Energy a reçu la certification IEC de l'organisme indépendant de test et de certification TÜV SÜD, démontrant ainsi que cette série modernisée répond parfaitement aux besoins de divers scénarios d'application des systèmes de production d'énergie photovoltaïque.

L'application du cadre en acier allié à haute résistance est une étape majeure dans les efforts continus de Risen Energy pour faciliter l'optimisation et la transformation de niveau industriel en réponse aux tendances du secteur et à l'objectif du pays d'atteindre la neutralité carbone. Pour les clients et les utilisateurs finaux, les performances du cadre exclusif breveté en acier allié à haute résistance de l'entreprise se distinguent des autres.

Longue durée de vie, haute résistance, faible émission de carbone.

