Risen Energy est devenue l'un des trois fournisseurs de modules photovoltaïques les plus populaires sur le marché brésilien

NINGBO, Chine, 27 février 2020 /PRNewswire/ -- Greener, une grande agence de recherche brésilienne, a récemment publié le rapport de recherche du marché stratégique concernant la production d'électricité photovoltaïque en 2019, recherche qui a été menée au total par 884 intégrateurs de systèmes entre le 19 décembre 2019 et le 27 janvier 2020.

Selon ce rapport, les modules solaires du Brésil ont reposé essentiellement sur les importations en 2019, avec un volume d'importation de 4,14 GW, soit une progression de 120,3 pour cent par rapport à 1,88 GW en 2018. D'après les données, Risen Energy est devenue en 2019 l'une des trois marques les plus populaires au Brésil, et les livraisons de Risen Energy sur le marché brésilien se montent à environ 500 MW.

En outre, Risen Energy adhère à la stratégie mondiale de développement et continue d'accroître son échelle sur les marchés étrangers, obtenant ainsi des réalisations remarquables dans de nombreux pays et de nombreuses régions. Selon les données d'exportations de modules en 2019 communiquées par l'organe consultatif Zhixinzixun, le volume d'exportation de modules de Risen Energy en 2019 est d'environ 5,53 GW. Sur le marché indien, Risen Energy se classe dans le trio de tête pour les livraisons de modules en Inde en 2019.

« Le Brésil est un marché émergent qui présente un fort potentiel de croissance et est l'un de nos sites stratégiques à l'étranger. En 2020, nous nous attacherons à mettre en œuvre la stratégie de localisation, et nous développerons le marché brésilien pour atteindre l'objectif de la société qui est 1 GW de livraisons sur le marché brésilien. Nous nous efforcerons également de continuer à offrir aux clients brésiliens des modules de grande qualité et des services de qualité », explique Bob Hao, qui est responsable des ventes sur le marché brésilien pour Risen Energy.

