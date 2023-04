Risen Energy publikuje sprawozdanie roczne za 2022 r., odnotowując wzrost przychodów o 56,05% rok do roku

NINGBO, Chiny, 28 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd., producent wysoko wydajnych produktów fotowoltaicznych o czołowej międzynarodowej pozycji, opublikował sprawozdanie roczne za 2022 rok dnia 21 kwietnia.

W 2022 r. spółka Risen Energy osiągnęła łączne przychody w wysokości 29,38 mld juanów (4,24 mld USD), co oznacza wzrost o 56,05% rok do roku. Zysk netto przypisany akcjonariuszom odnotowano na poziomie 945 mln juanów (136,52 mln USD), co przekłada się na wzrost o 2 332,31% rok do roku. Zysk netto z wyłączeniem zysków i strat nadzwyczajnych wyniósł 1,026 mld juanów (148,22 mln USD), przynosząc wzrost o 258,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zdolność produkcyjna spółki Risen Energy w zakresie modułów fotowoltaicznych wyniosła 25 GW w 2022 r., głównie w ośrodkach produkcyjnych w Ningbo i Yiwu w prowincji Zhejiang, Jintan w prowincji Jiangsu, Chuzhou w prowincji Anhui, Baotou w Mongolii Wewnętrznej i w Malezji.

Promowanie innowacji badawczo-rozwojowych i budowanie zintegrowanego łańcucha przemysłowego

W 2022 r., firma Risen Energy zmodernizowała swoje produkty dzięki zastosowaniu najnowszych innowacyjnych technologii. Poprawiono również parametry mocy wysoko wydajnych modułów monokrystalicznych PERC 210 mm, a w celu uzyskania maksymalnej mocy na poziomie 670 W, maksymalnej mocy modułów TOPCon na poziomie 690 W i 740 W dla modułów z ogniwami opartymi na heterozłączach.

Spółka wprowadziła na rynek szereg nowych produktów, w szczególności produktów z serii BIPV (Building Integrated Photovoltaics - systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami), zaprojektowanych dla dachów budynków handlowo-usługowych i mieszkalnych oraz spełniających wymogi wynikające z szerokiej gamy zastosowań.

Pod względem innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych, Risen Energy zajmowała się wysoko wydajną technologią ogniw opartych na heterozłączach, dzięki której osiągnięto wysoką wydajność konwersji wynoszącą do 25,5 procent.

Obecnie firma Risen Energy przyspiesza realizację szeregu kluczowych projektów, w tym ogniw i modułów typu n opartych na heterozłączach o mocy 5 GW, których produkcja charakteryzuje się ultra-niską emisją CO 2 , projekt obejmujący wysoko wydajne moduły słoneczne o mocy 4 GW realizowany w Ninghai, Zhejiang; projekt obejmujący wysoko wydajne ogniwa słoneczne o mocy 4 GW i wysoko wydajne moduły słoneczne o mocy 6 GW w Jintan, Jiangsu, oraz projekt obejmujący wysoko wydajne moduły słoneczne o mocy 10 GW rocznie w Chuzhou, Anhui.

„Rok 2022 był owocnym okresem dla Risen Energy, w którym koncentrowaliśmy się na dostarczaniu światu energii w formie wysokiej jakości i atrakcyjnych cenowo produktów i rozwiązań. Risen Energy nadal będzie umacniać inwestycje w prace badawczo-rozwojowe w zakresie segmentu magazynowania energii, optymalizować kompleksową strukturę oferty produktów oraz budować zintegrowany kształt sektora w celu podniesienia możliwości świadczenia usług i uzyskania korzyści skali" - powiedział przedstawiciel Risen Energy.

