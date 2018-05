Risen Energy renforce son expansion hors de Chine en débutant la construction de sa première centrale PV montée au sol à grande échelle au Népal

Le ministre népalais de l'énergie Barshaman Pun, le directeur de l'Autorité népalaise d'électricité Nutan Bhattrai, et le président de Risen Energy Wang Hong ont conjointement assisté au lancement d'un important partenariat entre la Chine et le Népal, en termes d'énergie écologique, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture.

Parallèlement au contrat d'IAC ainsi qu'à l'ajustement et au calibrage de suivi à l'issue de l'achèvement du projet, Risen Energy fournira au projet des modules solaires haute efficience de 275 W, qui sont à la fois fiables et rentables. Il est prévu que l'installation soit mise en service d'ici la fin de l'année, stade à partir duquel elle sera connectée au réseau national et fournira une électricité verte à la vallée de Katmandou en journée.

Le fournisseur chinois accélère ses projets d'expansion en dehors du marché domestique, qui sont en cours d'élaboration depuis plusieurs années, en participant et en répondant activement à des appels d'offres dans le cadre de projets à travers le monde. Parallèlement à l'expansion de sa présence en Europe, sur le continent américain et en Australie, Risen Energy s'est développée dans des pays situés le long de la nouvelle route de la soie, parmi lesquels le Bangladesh, le Kazakhstan, le Kirghizistan, et les pays de l'ANASE. Le fournisseur PV est également un acteur clé dans la promotion de partenariats étroits en termes d'énergie verte entre les différents pays. À ce jour, la société compte 1 000 projets en cours de développement ou en cours de livraison à travers le monde. La société est en bonne voie pour voir le total de ses installations hors de Chine dépasser les 800 MW d'ici la fin de l'année.

M. Wang a déclaré : « En phase avec l'initiative de la nouvelle route de la soie, nous avons accompli des progrès significatifs sur le marché international, grâce à nos technologies avancées de fabrication PV, ainsi qu'à notre riche expérience en matière de projets étrangers. Figurant parmi les zones clés de l'initiative, le Népal constitue pour nous un marché attractif. Au cours des sept prochaines années, le Népal, qui bénéficie de ressources abondantes en eau, entend atteindre l'objectif des 17 000 mégawatts de production électrique, ce qui ne sera probablement pas réalisable en recourant uniquement à l'énergie hydraulique. Les méthodes reposant sur les énergies renouvelables telles que le PV constituent des compléments importants, et le Népal est sur la bonne voie. À l'avenir, nous entendons investir et développer davantage de projets d'IAC au Népal et en Asie du Sud, en vue de contribuer à résoudre la crise énergétique locale, et de renforcer la coopération entre la Chine et le Népal autour des énergies nouvelles. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/686254/Risen_Nepal_plant.jpg

SOURCE Risen Energy Co., Ltd