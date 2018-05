Společnost Risen Energy rozšiřuje expanzi mimo Čínu zahájením výstavby první velké pozemní fotovoltaické elektrárny v Nepálu

Nepálský ministr energetiky Barshaman Pun, výkonný ředitel Úřadu pro energetiku v Nepálu Nutan Bhattrai a prezident společnosti Risen Energy Wang Hong byli během slavnostního zahájení svědky uzavření významného partnerství mezi Čínou a Nepálem, které se týká výroby energie šetrné k životnímu prostředí.

Kromě dohody EPC a následné úpravy a kalibrace po dokončení projektu dodá společnost Risen Energy k projektu vysoce výkonné solární moduly o výkonu 275 W, které jsou spolehlivé a nákladově efektivní. Zařízení má být podle plánu uvedeno do provozu do konce letošního roku, kdy bude připojeno ke státní rozvodné síti a v průběhu dne bude dodávat čistou elektřinu do Údolí Káthmándú.

Čínský poskytovatel urychlil své plány rozvoje mimo domácí trh, plány, které připravuje již léta prostřednictvím aktivní účasti na soutěžích vyhlašovaných projektů na celém světě. Kromě zvýšení své přítomnosti v Evropě, Americe a Austrálii se společnost Risen Energy rozšířila do zemí oblasti iniciativy Jeden pás a jedna cesta, včetně Bangladéše, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a zemí ASEAN. Poskytovatel solárních řešení je rovněž klíčovým hráčem v usnadňování úzké spolupráce v oblasti čisté energie mezi jednotlivými zeměmi. K dnešnímu dni má společnost ve světě 1000 projektů, které jsou buď ve vývoji, nebo byly dodány. Společnost je na dobré cestě, aby do konce tohoto roku dosáhla součtu výkonu instalací mimo Čínu přesahujícího 800 MW.

Pan Wang uvedl: „V souladu s iniciativou „Jeden pás a jedna cesta" (One Belt, One Road) jsme na světovém trhu dosáhli významného pokroku díky našim pokročilým technologiím výroby fotovoltaických panelů a bohatým zkušenostem se zahraničními projekty. Jako jedna z klíčových součástí iniciativy je pro nás Nepál atraktivním trhem. Během příštích sedmi let bude Nepál, země, která se pyšní bohatými vodními zdroji, usilovat o dosažení cíle výroby elektřiny o celkovém výkonu 17 000 megawattů, čehož lze stěží dosáhnout jen pomocí samotné vodní energie. Metody výroby energie z obnovitelných zdrojů, včetně solární energie, se staly důležitými doplňky a Nepál je na správné cestě. V budoucnu plánujeme investovat a rozvíjet další projekty EPC v Nepálu a v celé jižní Asii ve snaze přispět k řešení místní energetické krize a podpořit spolupráci mezi Čínou a Nepálem v oblasti nových energií."

