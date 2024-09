Risen Energy se fait le champion de la gestion de l'environnement pour un avenir plus vert

NINGBO, Chine, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 20 septembre, la Journée mondiale du nettoyage 2024 sera lancée pendant la Fin de semaine Nettoyons la Terre (Clean Up the World Weekend), dont le thème est « faire de la place pour la vie ». Depuis son adhésion au Pacte mondial des Nations unies (UNGC) en 2021, Risen Energy, leader de l'innovation photovoltaïque (PV) mondiale, s'est engagée à faire progresser le développement durable mondial par le biais d'initiatives concrètes.

Nous mettons rigoureusement en œuvre des pratiques de contrôle de la pollution environnementale et de gestion des déchets, en adhérant strictement aux protocoles de protection de l'environnement. En 2023, nous avons surveillé en permanence les principaux polluants, notamment les émissions de gaz d'échappement et d'eaux usées, et nous avons effectué des analyses et des évaluations approfondies des risques pour les processus de production fortement polluants. En outre, nous avons élaboré un Plan d'urgence en cas d'événements environnementaux imprévus afin d'améliorer nos mécanismes de réaction et de réduire la pollution résultant d'émissions irrégulières.

En mettant l'accent sur la gestion des déchets solides, nous visons à réduire l'intensité totale des déchets solides (t/mw) de 10 % d'ici à 2030. Conformément aux cadres et normes juridiques, nous gérons méticuleusement les déchets solides dangereux et non dangereux par l'identification, le stockage, la formation et la préparation aux situations d'urgence. Les déchets dangereux sont strictement traités par des entités tierces agréées pour que le transfert et l'élimination se déroulent en toute sécurité. Notamment, au cours de la période de rapport sur le développement durable 2023, tous les déchets solides dangereux générés par Risen Energy ont été gérés et éliminés de manière responsable par des partenaires qualifiés, ce qui a permis d'éviter les dommages environnementaux.

Depuis sa création jusqu'en 2023, Risen Energy a expédié un total de 82 GWp, réduisant les émissions de carbone de 200 millions de tonnes, ce qui équivaut à la plantation d'environ 2,7 milliards d'arbres.