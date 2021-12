Risen Energy ustanawia nowy rekord 23,65% sprawności modułu heterozłączowego

NINGBO, Chiny, 22 grudnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma Risen Energy Co., Ltd („Risen Energy") poinformowała niedawno, że TÜV Rheinland, wiodąca na świecie organizacja zajmująca się testowaniem i certyfikacją, potwierdziła, że jej seria wysokowydajnych modułów heterozłączowych osiągnęła maksymalną moc 721,016 W i sprawność na poziomie 23,65%, po raz kolejny łamiąc własny rekord 23,08% ustanowiony w lipcu 2021 r. Jak przystało na lidera w technologii heterozłączy (HJT), Risen Energy w ciągu jednego roku trzykrotnie pobiła swój własny rekord świata w technologii HJT, nieustannie przesuwając granice i wdrażając coraz to nowe innowacje technologiczne.

Moduł łączy w sobie najnowsze technologie ogniw heterozłączowych i zaawansowanych elementów opakowaniowych z niezwykle wydajnym ogniwem HJT i ultraniską stratą opakowania modułu, osiągając w ten sposób stabilny wzrost wydajności. Ponadto spółka produkuje ogniwa i moduły heterozłączowe o współczynniku bifacjalnym przekraczającym 80%, doskonałym współczynniku temperaturowym i trzykrotnie wyższą niż wymagana przez IEC niezawodnością, stając się niezbędnym elementem w transformacji sposobu wytwarzania i dostarczania energii. Dzięki swoim atutom w postaci wysokiej wydajności i znacznej produkcji energii udział HJT w rynku fotowoltaicznym stale rośnie.

Liu Yafeng, starszy dyrektor Risen Energy ds. badań i rozwoju, powiedział: „Firma Risen Energy poświęciła się badaniom i rozwojowi technologii modułów ogniw o najwyższej wydajności, tworząc efektywniejsze i bardziej niezawodne produkty oraz zapewniając swoim klientom zwiększone korzyści w zakresie wytwarzania energii i niższe koszty energii elektrycznej. Osiągnięte wyniki stanowią odzwierciedlenie naszych technicznych atutów, które jeszcze bardziej umacniają zaufanie do rozwoju innowacyjnych technologii i produktów. Patrząc w przyszłość, Risen Energy będzie kontynuować inwestycje w badania i rozwój, które pomogą przeprowadzić badania i opracować bardziej wydajne rozwiązania w zakresie ogniw i modułów, sprostają potrzebom transformacji ekologicznej energii i przyczynią się do otwarcia globalnej ery zeroemisyjnej".

