Risen Energy zdobywa dwie nagrody podczas 6. Międzynarodowego Forum Heterozłączy

NINGBO, Chiny, 24 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- 6. Międzynarodowe Forum Liderów Masowej Produkcji Heterozłączy i Współpracy na rzecz Wspierania Łańcucha Dostaw zostało pomyślnie zakończone w Wuxi, mieście znajdującym się w sercu delty rzeki Jangcy we wschodnich Chinach. Risen Energy, światowy lider technologii modułów o wysokiej mocy, został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu i zdobył dwie nagrody, w tym nagrodę dla pioniera branży ogniw opartych o heterozłącza za 2021 rok (2021 Pioneer in the Heterojunction Cell Industry) i nagrodę dla najlepszego dostawcy modułów ogniw opartych o heterozłącza za 2021 rok (2021 Best Supplier of Heterojunction Cell Modules), za wysokowydajną technologię ogniw typu N i jej potencjał integracyjny.

Przyznawane co roku nagrody branży ogniw opartych o heterozłącza mają na celu wyróżnienie liderów tego sektora za ich istotny wkład w innowacje technologiczne, najlepsze praktyki zarządzania i możliwości masowej produkcji. Dnia 16 grudnia 2021 r. spółka Risen Energy ogłosiła, że jej seria wysokowydajnych heterozłączy uzyskała certyfikację TUV SÜD, jako produkt o maksymalnej mocy 721,016W i wydajności modułu na poziomie 23,65%. Już po raz trzeci w tym roku firma ustanowiła nowy światowy rekord w sektorze heterozłączy. Risen Energy, jeden z pierwszych producentów paneli fotowoltaicznych, który zaczął badać możliwości technologii heterozłączy typu N, został liderem transformacji technologicznej, jednocześnie ustanawiając nowe standardy dzięki konkurencyjnej technologii ogniw typu N. Nagroda przyznawana pionierom branży jest uznaniem dla innowacyjnego potencjału firmy.

Ponadto, Risen Energy współpracuje blisko z dostawcami reprezentującymi cały łańcuch dostaw w celu stworzenia ekosystemu produktów opartych o heterozłącza, ukierunkowanego na poszerzenie skali dostaw modułów ogniw opartych o heterozłącza poprzez znaczące obniżenie kosztów produkcji i równoczesną poprawę nastrojów na rynku. Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku, firma dostarczyła moduły oparte o heterozłącza o łącznej mocy 93 MW, umacniając swoją czołową pozycję w sektorze. W ramach strategii globalizacji, spółka Risen Energy uruchomiła pilotażową linię produkcyjną o rocznej wydajności 500 MW w zakładzie Jintan w Changzhou, mieście w prowincji Jiangsu. Do chwili obecnej produkty, które opuściły tę linię były sprzedawane zarówno na rynki zagraniczne, jak również na rozproszone rynki produkcji przemysłowej i handlu w Chinach.

W 2022 roku, Risen Energy planuje umocnienie działalności badawczo-rozwojowej w celu wypełnienia rosnącego zapotrzebowania na alternatywne źródła energii w Chinach i poza granicami kraju, jak również w celu udzielenia wsparcia w zakresie osiągnięcia szczytowych wartości emisji CO2 do 2030 roku i neutralności pod względem emisji CO2 do 2060 roku (znanych również jako cel 30-60) poprzez zapewnienie przyjaznej dla środowiska produkcji ogniw i modułów opartych o heterozłącza, jak również postępy w zakresie przystępnej cenowo technologii, przy równoczesnym tworzeniu skuteczniejszych i bardziej rentownych rozwiązań.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd