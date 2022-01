Společnost Risen Energy získala na 6. mezinárodním fóru Heterojunction dvě ocenění

NING-PO, Čína, 25. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Ve Wu-si, městě v samém srdci delty řeky Jang-c'-ťiang ve východní Číně, úspěšně skončilo 6. mezinárodní fórum Heterojunction Leading Mass Production and Supply Chain Supporting Cooperation. Společnost Risen Energy, světový lídr v oblasti technologie vysoce výkonných modulů, byla k účasti na této akci přizvána a za svou technologii vysoce účinných článků typu N a jejich integrační schopnosti získala dvě ocenění, včetně ocenění 2021 Pioneer in the Heterojunction Cell Industry (Průkopník v oboru heteropřechodových modulů) a 2021 Best Supplier of Heterojunction Cell Modules (Nejlepší dodavatel heteropřechodových modulů).

Cílem udílení těchto výročních cen v oblasti heteropřechodových článků je ocenit vedoucí představitele tohoto odvětví za jejich přínosy inovacím v oblasti technologií, doporučených postupů řízení a schopností hromadné výroby. Dne 16. prosince 2021 společnost Risen Energy oznámila, že její vysoce účinná řada heteropřechodů získala certifikát TUV SÜD, který potvrzuje, že jsou schopny dodávat maximální výkon 721,016 W při účinnosti modulu 23,65 %. Během jednoho roku je to již potřetí, co tato společnost dosáhla nového světového rekordu v oblasti heteropřechodů. Společnost Risen Energy, jeden z prvních výrobců fotovoltaických článků, který začal zkoumat příležitosti v oblasti technologie heteropřechodů typu N, stojí na přední pozici v oblasti usnadňování technologické transformace a zároveň svou konkurenceschopnou technologií pro typ N posouvá oborovou laťku ještě výše. Cena Pioneer Award je oceněním schopností dané společnosti v oblasti inovací.

Kromě toho společnost Risen Energy úzce spolupracuje s příchozími i odchozími dodavateli na tvorbě ekosystému heteropřechodových produktů s cílem zajištění rozsáhlé dodávky modulů heteropřechodových článků výrazným snížením výrobních nákladů a současným posílením atmosféry na trhu. Na konci třetího čtvrtletí roku 2021 firma dodala více než 93 MW heteropřechodových modulů, čímž si upevnila vedoucí postavení v tomto oboru. V rámci svého globalizačního plánu spustila společnost Risen Energy ve svém závodě Jintan ve městě Čchang-čou v provincii Ťiang-su pilotní výrobní linku s roční kapacitou 500 MW. Dosud byla produkce této výrobní linky dodávána na zahraniční trhy a také na čínské průmyslové a obchodní distribuční trhy.

V roce 2022 plánuje společnost Risen Energy posílit své výzkumné a vývojové úsilí s cílem reagovat na rostoucí poptávku po alternativních zdrojích energie v Číně i mimo ni a také pomoci při plnění závazku dosáhnout do roku 2030 maxima emisí CO2 a do roku 2060 dosáhnout uhlíkové neutrality (známého také jako cíl 30–60), a to usnadněním ekologicky šetrné výroby heteropřechodových článků a modulů a pokroky v oblasti dostupných technologiích spolu s vývojem efektivnějších a ziskovějších řešení.

