Risen obtient un financement de projet de DEG

NINGBO, Chine, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Récemment, Risen a complété avec succès toutes les conditions suspensives au premier décaissement et a atteint l'étape de clôture financière du projet de financement du projet solaire de 73 MWp au Cambodge. Risen Energy a signé un contrat de financement par emprunt à long terme de 45 millions de dollars avec DEG et ICCF (The Interact Climate Change Facility, société constituée en société anonyme et détenue par l'Agence française de développement (AFD), la Banque européenne d'investissement et onze institutions européennes de financement du développement). Risen Energy est la seule entreprise chinoise de l'industrie à bénéficier de financements de projets de la part de DEG et de la BERD, ce qui démontre ses solides capacités de financement à l'échelle internationale. Le financement sera utilisé pour une centrale solaire indépendante cambodgienne.

En tant que leader mondial de l'énergie solaire photovoltaïque, Risen Energy a bénéficié à plusieurs reprises d'un financement international de projets. Risen Energy a signé des accords de financement avec la BERD pour la centrale solaire de 50 MW au Kazakhstan et pour un autre projet photovoltaïque de 40 MW. Ce faisant, Risen a mis en place les premières centrales autonomes auto-investies, construites et exploitées. Cela démontre la capacité de Risen Energy à construire de grandes centrales solaires et améliore son modèle fondé sur l'auto-investissement, la construction et l'exploitation.

Risen Energy s'est engagée dans la recherche, le développement et la production de cellules et de modules solaires, ainsi que dans la construction et l'exploitation de centrales solaires photovoltaïques. La société a accumulé une riche expérience technique et a atteint un niveau satisfaisant les exigences internationales. À l'heure actuelle, en plus des centrales solaires présentes en Europe, en Amérique et en Australie, Risen Energy a également investi en Amérique latine, en Asie centrale et en Asie du Sud-Est.

Le succès du financement du projet cambodgien représente la nouvelle étape pour Risen Energy sur le marché cambodgien, ainsi qu'une étape importante sur les marchés étrangers.

« DEG est très fier d'aider activement le Cambodge à développer plus d'énergies renouvelables. Grâce à la collaboration fructueuse avec Risen Group, le projet sera l'une des premières grandes centrales solaires d'utilité publique du pays. À l'issue de cette transaction réussie, DEG cherche à réaliser davantage de projets dans le secteur des énergies renouvelables dans la région afin d'accélérer la croissance des capacités d'énergie verte et de lutter contre les émissions de carbone », a déclaré M. Felix Busse, vice-président, Infrastructures et énergie, Asie/Europe, DEG.

En ce qui concerne la coopération fructueuse avec DEG, Mme Jieling Zhang, directrice de Oversea Project Finance and Investment de Risen Energy, a déclaré : « C'est une grande réalisation pour Risen et DEG. Nous sommes très heureux de travailler avec DEG, qui est une institution mondiale de financement du développement dotée d'une riche expérience et d'une belle renommée dans la coordination de projets transfrontaliers. L'expérience améliore grandement notre capacité de développement de projets, de financement et de construction à l'étranger, ce qui nous permet de nous orienter vers un marché plus vaste à l'étranger. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec DEG et de lutter ensemble contre le réchauffement climatique. »

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd