Risen zdobywa międzynarodowe zamówienie na moduły o łącznej mocy 1,5 GW, wykorzystując wyłaniający się trend na rynku

NINGBO, Chiny, 14 października 2020 r. /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, czołowy producent fotowoltaiki o wysokich parametrach technicznych, pełniący kluczową rolę w łańcuchu dostaw, ogłosił dzisiaj podpisanie umowy na dostarczenie modułów słonecznych Bifacial Mono PERC do instalacji o łącznej mocy 1,5 GW, we współpracy z niezależnym, powszechnie znanym producentem energii elektrycznej o zasięgu międzynarodowym.

Zastosowanie modułów dwustronnych staje się coraz powszechniejsze w związku z rosnącymi potrzebami w zakresie ekonomicznego wytwarzania energii, na które takie moduły doskonale odpowiadają. Po wejściu na rynek początkowo nie cieszyły się szczególną popularnością, obecnie jednak obserwujemy przebudzenie wśród lepiej rozeznanych podmiotów z branży, które zaczynają zdawać sobie sprawę z korzyści formatu dwustronnego, zapewnia on bowiem cały arsenał narzędzi potrzebny każdemu niezależnemu producentowi energii do maksymalizacji przychodów i zysków.

W ostatnich latach Risen udało się zdobyć wiarygodność na rynku tradycyjnych rozwiązań fotowoltaicznych. Branża szybko poznała się też na jej modułach dwustronnych, czego potwierdzeniem jest ostatnie zamówienie na moduły o łącznej mocy 1,5 GW. Umowa, dzięki której nowa technologia trafi na rynki w Europie, Afryce i Południowej Ameryce, znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji – ukończono już prace obejmujące instalacje o łącznej mocy 900 MW. Przewidywany termin zakończenia prac to pierwsza połowa 2021 r.

W związku z informacją Bypina Veerraju Chaudary, dyrektor Risen ds. mediów społecznościowych, wydał następujące oświadczenie: „Jest to jak dotąd jedno z naszych największych zamówień i ma ono duże znaczenie dla naszego programu sprzedaży modułów dwustronnych. Pomijając całą otoczkę marketingową, należy zauważyć, że pozyskiwanie energii stroną przednią modułów jest rozwiązaniem lepszym niż w dotychczasowych produktach, rekombinowane straty mocy w czasie są niższe, a wytrzymałość modułu większa, co pozwala na przyznanie 30-letniej gwarancji na moc. Ponadto moduły posiadają kompatybilne ramy, dzięki czemu wykluczyć można dodatkowe problemy z bilansem systemu. Warto też wspomnieć o wspaniałej możliwości pozyskiwania energii stroną tylną. Wisienką na tym technologicznym torcie jest również prosty fakt, że koszt modułów dwustronnych Risen jest tylko marginalnie wyższy od starszych wersji, przez co dokonanie wyboru jest jeszcze łatwiejsze".

Wspomniane zamówienie na moduły o łącznej mocy 1,5 GW, złożone przez znanego na całym świecie międzynarodowego dewelopera, tylko potwierdza, że powyższe twierdzenia dotyczące parametrów technicznych nie są przesadzone, a każdy z nabywców ma możliwość ich zweryfikowania i podjęcia świadomej decyzji umożliwiającej uzyskanie najlepszych rezultatów finansowych zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie czasowej. Na jego przykładzie łatwo zobaczyć zasadność powszechnie głoszonych założeń, zgodnie z którymi do 2021 r. na rozwiązanie dwustronne zmodyfikowanych zostanie ok. 70% wszystkich nowych instalacji niezależnych producentów energii elektrycznej.

Radykalna poprawa parametrów technicznych i komercyjnych przy jednoczesnej minimalizacji wad to nie byle jakie osiągnięcie, z którym właśnie mamy do czynienia w przypadku modułów dwustronnych Risen, a są one dostępne tu i teraz.

Risen

Risen Energy to czołowy międzynarodowy producent rozwiązań fotowoltaicznych o wysokich parametrach technicznych i dostawca kompleksowych rozwiązań biznesowych w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej. Firma sklasyfikowana jest jako kluczowy dostawca w łańcuchu dostaw i posiada rating kredytowy „AAA". Risen Energy powstała w 1986 r., a od 2010 r. jest notowana na giełdzie, tworząc wartość dla klientów z całego świata. Kompleksowe rozwiązania biznesowe Risen w dziedzinie fotowoltaiki, zaliczające się do najefektywniejszych i najbardziej ekonomicznych w branży, bazują na innowacjach technologiczno-handlowych, popartych doskonałą jakością i wsparciem klienta. Nasza obecność na miejscowym rynku i wysoka wiarygodność kredytowa sprawiają, że mamy możliwości budowania z zaangażowaniem strategicznej, obustronnie korzystnej współpracy z partnerami, wspólnie czerpiąc korzyści ze stale rosnącej wartości ekologicznej energii.

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd