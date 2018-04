RISER PRO: un calcul intelligent de la route pour les motards

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/676476/RISER_PRO_Launch.jpg )



RISER PRO : la route comme récompense

RISER PRO améliore le pilotage, particulièrement en ce qui concerne la planification de la route : grâce à des algorithmes complexes, RISER Adventure Routing calcule les routes sinueuses ou très sinueuses. L' adhésion comprend aussi la Navigation, le Live tracking, les Offline Maps et le service reWind (en Autriche : 8,99 €/mois ou 59,99 €/an). Une fiche d'informations comportant les fonctions, images et prix pour RISER PRO peut être obtenue sur demande.

« Le pilotage d'une moto a trait à des routes sinueuses et une grande expérience de conduite - tout est question de la route », a déclaré le PDG Dominik Koffu. « Avec Adventure Routing, nous sommes en train de passer la première étape vers un calcul de la route en fonction des préférences personnelles. Nous travaillons actuellement sur d'autres innovations, fidèles à la philosophie : la route comme récompense. »

De nouvelles fonctionnalités pour RISER Basic

RISER Basic est un outil global pour les motards . Les utilisateurs peuvent découvrir de nouvelles routes, enregistrer des trajets et les partager avec les autres. L'application gratuite cal cule aussi les statistiques et fournit des informations météo . Les nouvelles innovations incluent la plate-forme Web RISER, à laquelle vous pouvez accéder à partir de votre ordinateur, et la planification de la route avec des filtres comme « route plus rapide » et « route sinueuse ». L'application inclut également une plate-forme sociale avec un flux RSS, « Groups » et « Getaways » pour vous aider à planifier des balades avec vos amis.

