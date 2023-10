RISKTHINKING.AI, LA SOCIÉTÉ D'ANALYSE DES RISQUES CLIMATIQUES, LANCE UN NOUVEAU PRODUIT POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME COMPLEXE DE LA GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES

Lancement de VELO®, une application Web basée dans le Cloud, vise à aider les banques, les compagnies d'assurance et les entreprises à développer leurs besoins en matière de risques climatiques.

TORONTO, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Riskthinking.AI, une start-up primée et novatrice spécialisée dans les risques climatiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de son produit, VELO®. Elle est située à Toronto, au Canada.

Le changement climatique n'est plus un « problème de demain » ; aujourd'hui, les entreprises et les gouvernements du monde entier en ressentent les effets. Les actifs physiques, économiques, sociaux et naturels dont nous dépendons tous sont de plus en plus exposés à des pertes et à des perturbations associées à un risque physique et transitoire accru.

Il est plus important que jamais que les entreprises, les institutions financières et les gouvernements comprennent comment, où, quand et pourquoi ils sont exposés au risque climatique afin qu'ils puissent :

continuer à prospérer dans ce nouvel environnement environnemental et réglementaire ;

élaborer des stratégies pour atténuer les risques, s'adapter aux risques et mises sur des possibilités prometteuses ;

quantifier et signaler leur exposition aux investisseurs et autres parties prenantes.

Pourtant, la plupart des organisations n'ont pas les données et les modèles essentiels pour faciliter cette compréhension. Ron Dembo, fondateur et PDG de Riskthinking.AI, explique : « Il s'agit d'un énorme défi à relever, car il faut avoir accès à une grande quantité de données, y compris la composition des actifs physiques des entreprises, des données prospectives sur les risques climatiques liés à de multiples dangers et des données sur les risques de transition, comme le futur prix du carbone. Mais avoir les données ne suffit pas ; il faut une modélisation et une analyse fiables pour en donner le sens et les utiliser pour prendre des décisions. »

Le Dr Dembo et son équipe de Riskthinking.AI ont consacré les dernières années à faire exactement cela. Leur lancement de VELO simplifie ce problème vaste et complexe pour les organisations du monde entier. VELO aide les entreprises, les institutions financières et les gouvernements à comprendre, quantifier, signaler et atténuer les risques climatiques, et à s'y adapter, avec plus de confiance, de rapidité et de rentabilité que jamais. VELO est une solution purement stochastique pour mesurer le risque financier climatique, alimentée par plus de 100 000 des derniers ensembles de données climatiques, 3,5 millions d'actifs de plus de 250 000 entreprises dans le monde et 16 milliards de tests de résistance multifactoriels, livrés en temps quasi réel. La solution Riskthinking.AI est basée sur la science et résout systématiquement les risques physiques et climatiques de transition intégrés.

Riskthinking.ai, soutenu par Bloomberg L.P., a déjà reçu plusieurs récompenses pour son innovation dans la gestion des risques climatiques. Ils ont récemment reçu le prix Global Product Innovation of the Year 2023 dans le cadre des Sustainable Company Awards. Ce prix a été décerné par une autorité de premier plan en matière de nouvelles et d'analyses pour l'investissement durable et la finance verte, Environmental Finance.

Verdantix, un cabinet de recherche et de conseil de premier plan, mène d'importantes recherches sur les fournisseurs de risques climatiques au sein de sa pratique de recherche sur la carboneutralité et les risques climatiques. En comparant Riskthinking.ai à d'autres offres concurrentielles, Verdantix a noté son innovation dans l'évaluation du risque de transition climatique. « La combinaison de Riskthinking.ai associant transition et modélisation probabiliste du risque physique, et son utilisation d'une méthodologie stochastique, font la différence », a déclaré Ryan Skinner, directeur de recherche chez Verdantix. La méthodologie prospective et purement probabiliste d'Riskthinking.AI pour évaluer le risque climatique permet aux entreprises de découvrir des angles morts que les solutions d'autres fournisseurs pourraient manquer.

Visitez Riskthinking.ai pour en savoir plus et vous inscrire à une démo en direct.

À PROPOS DE RISKTHINKING.AI

Fondée par le Dr Ron Dembo, pionnier du risque financier, Riskthinking.AI est une société de données et de technologie de premier plan qui réévalue le risque financier en tenant compte de la réalité du changement climatique. Leurs algorithmes innovants génèrent, organisent et maintiennent une base de données détaillée sur les actifs physiques, les infrastructures et les matières premières couvrant plus de deux cent mille entreprises publiques et privées. Ces données, combinées à l'analyse stochastique, multifactorielle et brevetée des risques climatiques de Riskthinking.AI, permettent aux institutions financières, aux entreprises et aux gouvernements d'appréhender les impacts imprévus du changement climatique qui échappent aux modèles actuels. Riskthinking.AI est présente en Amérique du Nord et en Europe et propose ses services dans le monde entier. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.riskthinking.ai.

CONTACT : Riskthinking.AI, Dr Ron Dembo, fondateur et PDG, 416-294-3144

