RIVERSIDE COUNTY FAIR & NATIONAL DATE FESTIVAL REGRESA EL 17 DE FEBRERO DURANTE 10 DÍAS EN LOS FAIRGROUNDS DE INDIO, ¡ES UNA CITA!

Comuníquese con MPower Media para obtener credenciales de prensa

INDIO, California, 18 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¡Es una cita! El Riverside County Fair & National Date Festival, favorito de las familias, regresa por diez días a partir del viernes 17 de febrero ¡y ofrecerá una amplia variedad de diversión para todos!

Patrocinado por Fantasy Springs Resort Casino, el festival, que se lleva a cabo en Riverside County Fairgrounds en 82-503 CA Highway 111, Indio, 92201, regresará del 17 al 26 de febrero y contará con atracciones exclusivas del condado de Riverside, incluido el área de Greater Palm Springs. Los invitados disfrutarán de emocionantes atracciones de carnaval, música en vivo, demostraciones de cocina con dátiles, competencias de cinta azul, lindos animales de granja y sus comidas favoritas de feria.

"El Fair and Date Fest no se ha celebrado desde antes de la pandemia y la comunidad nos sigue diciendo cuán emocionados están de volver a tener su principal evento anual en el Valle de Coachella", expresó Chris Pickering, gerente del evento y socio fundador de Pickering Events. "Con 75 años de historia, el Fair and Date Fest es el mayor evento del condado que se centra en celebrar los logros de la comunidad. Ya sea que destaques en las artes, el cuidado animal, el campo culinario o en una variedad de otras iniciativas, tienes la oportunidad de ganar una codiciada cinta azul".

Pickering también señaló que los invitados ahora pueden comprar boletos por anticipado en línea para ahorrar bastante dinero y evitar las largas filas de entrada cuando lleguen a los Fairgrounds. "La mejor oferta para los locales es un pase de temporada de $30 que permite a los invitados participar en el evento los diez días", agregó Pickering. "Y con el conjunto de graderías que estamos a punto de anunciar, desearás venir más de una vez".

Los diez días del evento ofrecerán entretenimiento con graderías, y los invitados podrán recibir acceso anticipado a la compra de asientos reservados al suscribirse a la lista de correo electrónico del Fair and Date Fest.

"Fantasy Springs Resort Casino se enorgullece de patrocinar el Date Festival este año. Tras una pausa de tres años, estamos encantados de traer de regreso este maravilloso evento familiar al Valle de Coachella", comentó Paul Ryan, gerente general y director de operaciones de Fantasy Springs. "Al igual que la feria en sí, nuestro resort y casino tienen algo para todos: apostadores, golfistas, amantes de la gastronomía fina y fanáticos del entretenimiento de alto nivel, desde música country, R&B y rock hasta soul, estrellas latinas y de comedia".

El Riverside County Fair & National Date Festival, que se originó como un festival para celebrar el final de la cosecha anual de dátiles, recibe habitualmente a más de 250,000 invitados cada febrero. Además, en los Fairgrounds se organizan diversos eventos centrados en la comunidad durante todo el año, desde festivales de varios días hasta eventos privados.

Riverside County Fair & National Date Festival

Fechas y horas de funcionamiento

Viernes 17 de febrero: 3:00 - 10:00 p. m.

Sábado 18 de febrero: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Domingo 19 de febrero: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Lunes 20 de febrero: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Martes 21 de febrero: 3:00 - 10:00 p. m.

Miércoles 22 de febrero: 3:00 - 10:00 p. m.

Jueves 23 de febrero: 3:00 - 10:00 p. m.

Viernes 24 de febrero: 3:00 - 10:00 p. m.

Sábado 25 de febrero: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Domingo 26 de febrero: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Para obtener más información sobre el festival, visite

https://www.datefest.org/p/about/faqs

Para comprar entradas, visite www.datefest.org

ATENCIÓN, MEDIOS

Para asistir a este evento, se requerirán credenciales de medios de comunicación. Para entrevistas anticipadas o in situ, y para obtener credenciales de medios in situ, envíe un correo electrónico a [email protected] o [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1985166/Date_Fest_Logo.jpg

FUENTE MPower Media

SOURCE MPower Media