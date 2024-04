Riverside stärkt die Präsenz von Dastex in den nordischen Ländern durch die zusätzliche Übernahme von AET

Global Investor schließt norwegische Add-on-Akquisition für Reinraum-Kontaminationskontroll-Experten Dastex ab

CLEVELAND, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- The Riverside Company, ein globaler privater Investor, der sich auf das kleinere Ende des mittleren Marktes konzentriert, hat die Übernahme von Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS (AET), einem norwegischen Vertriebsunternehmen für Verbrauchsmaterialien und Labor-/Reinigungsgeräte von RA Service AS und dem Management abgeschlossen. Die Investition ist eine Ergänzung zu Riversides Portfoliounternehmen Dastex Reinraumzubehör GmbH & Co. KG (Dastex), einem spezialisierten Händler für Reinraumkleidung und Verbrauchsmaterialien in Europa.

AET wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und ist ein führender unabhängiger Akteur in Norwegen, der sich durch sein starkes technisches Know-how und seine Branchenkenntnis auszeichnet. Neben dem Vertrieb von Fremdmarken bietet das Unternehmen auch maßgeschneiderte Desinfektionsdienstleistungen und Schulungen für den Betrieb und die Wartung von Reinräumen und anderen reinen Umgebungen an. AET hat seinen Sitz in Kongsberg, Norwegen, und ist in verschiedenen Branchen stark vertreten, darunter in der Pharma-, Halbleiter- und Gesundheitsbranche.

Damien Gaudin, Partner bei Riverside Europe, der die Transaktion leitete, kommentierte: „Die Übernahme von AET ist ein weiterer Meilenstein in unserer paneuropäischen Buy-and-Build-Strategie für Dastex. Die Zusammenarbeit mit Dastex ist strategisch sehr sinnvoll, da das Angebot von AET im Bereich des Vertriebs von Verbrauchsmaterialien perfekt zum Kerngeschäft der Gruppe passt, während die Desinfektionsdienstleistungen das bestehende Geschäft mit Verifizierungs- und Validierungsdienstleistungen ergänzen. Die Übernahme von AET erweitert die geografische Präsenz der Gruppe durch den Aufbau einer direkten Präsenz in Norwegen und stärkt die Wettbewerbsposition von Dastex in den nordischen Ländern".

Nach der Transaktion wird der Schwerpunkt auf der Verstärkung der kommerziellen und Marketing-Bemühungen in Norwegen und der weiteren Verbesserung der Präsenz der Gruppe in den nordischen Ländern liegen, um kommerzielle Synergien zu fördern und Cross-Selling-Möglichkeiten zu nutzen. Der derzeitige CEO von AET, Barbro Reiersøl, wird weiterhin die norwegischen Geschäfte leiten, um einen reibungslosen Übergang und eine nachhaltige Führung unter dem Dach der Dastex-Gruppe zu gewährleisten.

Reiersøl kommentierte: „Wir sind begeistert, dass wir uns mit Dastex zusammenschließen, dessen Ruf für hervorragende Leistungen und tiefgreifende Branchenkenntnisse hoch geschätzt wird. Diese strategische Allianz stellt für AET einen bedeutenden Schritt nach vorn dar, da sie es uns ermöglicht, unser Angebot weiter zu bereichern und unsere Reichweite im Reinraum und im Gesundheitswesen im weiteren Sinne zu vergrößern. Das gesamte AET-Team hat sich zu Spitzenleistungen verpflichtet, um sicherzustellen, dass wir auch weiterhin die hochwertigen Produkte, den hervorragenden Service und die schnelle Lieferung liefern, die unsere Kunden erwarten. Wir bedanken uns herzlich bei unserem engagierten Team, unseren treuen Kunden und unseren zuverlässigen Lieferanten. Gemeinsam sind wir bereit für ein aufregendes neues Kapitel auf unserem Weg".

Linda Vereycken, CEO von Dastex, kommentierte: „Gemeinsam mit dem Management-Team freue ich mich sehr, AET in der Gruppe willkommen zu heißen. Ihr außergewöhnliches technisches Fachwissen und ihre nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Aufrechterhaltung dauerhafter Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten ergänzen sich nahtlos mit den Kernkompetenzen von Dastex und Vita Verita. Wir sind zuversichtlich, dass der Beitritt von AET einen entscheidenden Schritt auf unserem Weg darstellt, da er unsere geografische Reichweite und unser Dienstleistungsangebot vergrößert und ein weiterer Schritt zur Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele ist. Diese strategische Expansion ist ein Beweis für unsere Vision, die führenden Experten für die Kontaminationskontrolle in Reinräumen zu sein, und für unser unermüdliches Engagement für Qualität in diesem Bereich."

Rune Arnhoff, Eigentümer von RA Service AS, kommentierte: „Ich bin überzeugt, dass Dastex der ideale Partner ist, um das Erbe von AET fortzuführen. Die Priorität von AET war schon immer die Zufriedenheit der Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten von AET, und die von Dastex demonstrierte Übereinstimmung von Werten und operativer Exzellenz stellt sicher, dass diese Beziehungen in kompetenten Händen liegen werden.

Riverside erwarb Mitte 2023 Dastex und sein erstes Add-on Vita Verita, um eine führende Plattform für die Kontaminationskontrolle in Reinräumen zu schaffen, die gut positioniert ist, um organisch und durch Übernahmen zu wachsen. Dastex beliefert die robuste und wachsende Reinraumindustrie und hilft Kunden aus den Bereichen Pharmazeutik, Biowissenschaften, Halbleiter und anderen High-Tech-Industrien, die immer strengeren Qualitäts- und Regulierungsstandards zu erfüllen.

Gemeinsam mit Gaudin arbeiteten Maxime Meulemeester, Vice President, und Sebastiaan Pauwels, Senior Associate, an der Transaktion für Riverside.

Informationen zur The Riverside Company

The Riverside Company ist ein globales Investmentunternehmen, das sich darauf konzentriert, eine der führenden privaten Kapital- und Kreditoptionen für Investoren, Geschäftsinhaber und Angestellte am kleineren Ende des mittleren Marktes zu sein, indem es versucht, transformatives Wachstum zu fördern und dauerhafte Werte zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 1988 hat Riverside mehr als 1.000 Investitionen getätigt. Die internationalen Private-Equity- und Flexible-Capital-Portfolios des Unternehmens umfassen mehr als 140 Unternehmen. Riverside Europe ist ein integraler Bestandteil des umfassenden globalen Netzwerks der Firma und investiert seit 1989 in Europa. Riverside ist davon überzeugt, dass eine wirklich globale Präsenz einen außergewöhnlichen Einblick in die lokalen Gegebenheiten, die Kultur und die Geschäftspraktiken bietet und die Teammitglieder zu besseren Investoren und Geschäftspartnern macht.