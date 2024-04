Riverside styrker ytterligere Dastex' fotfeste i Norden med kjøpet av AET

Global investor fullfører norsk oppkjøp for ekspert på kontaminasjonskontroll i renrom; Dastex

CLEVELAND, 30. april 2024 /PRNewswire/ -- Riverside, en global privat investor har fullført oppkjøpet av AET - Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS (AET), en norsk distributør av forbruksvarer og laboratorie-/renholdsutstyr, fra RA Service AS og ledelsen. Investeringen er et tillegg til Riversides porteføljeselskap Dastex Reinraumzubehör GmbH & Co. KG (Dastex), en spesialisert distributør av renromsbekledning og forbruksvarer i Europa.

Grunnlagt for mer enn 35 år siden, er AET en ledende uavhengig aktør i Norge, kjent for sin høye tekniske kompetanse og bransjeinnsikt. Ved siden av distribusjon av renroms-rekvisita, tilbyr selskapet også skreddersydde desinfeksjonstjenester og opplæringskurs med fokus på drift og vedlikehold av renrom og andre sterile miljøer. AET, med hovedkontor i Kongsberg, har en sterk tilstedeværelse i ulike industrier, inkludert farmasøytisk, elektronikk og helsesektoren.

Damien Gaudin, partner hos Riverside Europa som ledet forhandlingene, kommenterte: "Kjøpet av AET er en ny milepæl i vår europeiske oppkjøps- og plattform-strategi. Det er en sterk strategisk match med Dastex, da AETs produktspekter passer perfekt med gruppens kjernevirksomhet, mens desinfeksjonstjenestene utgjør et komplementært tillegg til den eksisterende virksomheten for verifisering og valideringstjenester. Oppkjøpet av AET utvider gruppens geografiske fotavtrykk ved å etablere en direkte tilstedeværelse i Norge, og styrker Dastex' konkurranseposisjon i Norden.

Fremover vil fokus være å øke salgs- og markedsinnsatsen i Norge og ytterligere styrke gruppens tilstedeværelse i Norden, stimulere kommersielle synergier og kapitalisere på muligheter for kryssalg. Nåværende administrerende direktør i AET, Barbro Reiersøl, vil fortsette å lede den norske virksomheten, sikre en smidig overgang og vedvarende ledelse under Dastex group-paraplyen.

Reiersøl kommenterte: "Vi ser med stor entusiasme frem til å samarbeide med Dastex, et selskap med et godt renome innen bransjen og høy teknisk kompetanse. Dette strategiske partnerskapet markerer en betydelig milepæl for AET og gir oss muligheten til å utvide vårt tilbud og nå et bredere marked innen renrom og helsetjenester. Hele teamet i AET forplikter seg til å opprettholde vår standard for svært høy kvalitet, service og leveringsgrad, som våre kunder forventer. Vi ønsker å takke vårt dedikerte team, lojale kunder og pålitelige leverandører. Sammen står vi klare for å innlede et spennende nytt kapittel i vår virksomhets historie."

Linda Vereycken, administrerende direktør i Dastex, kommenterte: "Sammen med lederteamet er jeg svært fornøyd med å ønske AET velkommen til gruppen. Deres sterke tekniske ekspertise og historikk med å opprettholde langvarige partnerskap med kunder og leverandører passer sømløst med Dastex og Vita Veritas kjerneverdier. Vi er trygge på at oppkjøpet av AET vil markere en milepel på vår reise, øke vår geografiske rekkevidde og tjenestetilbud, og tjene som en ny byggestein for å nå våre ambisiøse mål. Denne strategiske utvidelsen er en bekreftelse på vår visjon 'å være ledende eksperter innen kontaminasjonskontroll i renrom', og vår sterke forpliktelse til kvalitet på dette området."

Rune Arnhoff, eier av RA Service AS, kommenterte: "Jeg er overbevist om at Dastex er den ideelle partner til å videreføre AETs verdier og strategier. AET har alltid satt kundetilfredshet, godt medarbeiderskap og samarbeid med leverandørene høyt. Den verdiorienterte tilnærmingen og operasjonelle ekspertisen til Dastex sikrer at disse relasjonene vil være i trygge hender".

Riverside kjøpte Dastex og deretter Vita Verita (Sverige), sommeren 2023 for å etablere en ledende plattform innen kontaminasjonskontroll i renrom, godt posisjonert til å vokse organisk og gjennom oppkjøp. Dastex betjener den solide og voksende renroms-industrien, og hjelper kunder innen farmasøytisk industri, biovitenskap, halvledere og andre høyteknologiske industrier med å møte stadig strengere kvalitets- og regulatoriske standarder.

Sammen med Gaudin for Riverside forhandlet også visepresident Maxime Meulemeester og seniorassosiert Sebastiaan Pauwels.

Om The Riverside Company

The Riverside Company er et globalt investeringsselskap som fokuserer på å være et av de ledende alternativene for private investorer, bedriftseiere og ansatte ved å søke å drive frem transformativ vekst og skape varig verdi. Siden grunnleggelsen i 1988 har Riverside gjort mer enn 1,000 investeringer. Firmaets internasjonale private equity- og fleksible kapitalporteføljer inkluderer mer enn 140 selskaper. Riverside Europe er en integrert del av firmaets brede globale nettverk og har investert i Europa siden 1989. Riverside mener at en global tilstedeværelse gir enestående innsikt i lokale forhold, kultur og forretningspraksis, noe som gjør teammedlemmene til bedre investorer og forretningspartnere.