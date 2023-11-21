Rivertown 古董遺產拍賣公司將在11月25日呈現無底價拍賣的重要亞洲藝術品，時間線從宋朝到20世紀

提供精美瓷器、陶瓷和文房藝術品，源自古老而傑出的私人收藏

休斯頓, 2023年11月21日 /美通社/ -- 作為亞洲精美裝飾藝術最值得信賴的來源之一，Rivertown 古董和遺產服務拍賣公司將在11月25日星期六舉行一場50件拍品的拍賣，展示從宋朝（960-1279年）到20世紀的珍品。拍賣會提供預先投標，互聯網現場競投和現場競投，預先投標和互聯網現場競投可通過Hibid參與。

精心策劃的藏家精選包括來自美國、英國和歐洲大陸的著名遺產的家族物品。來源包括David Collins收藏、Marshall Coyne遺產和Charles George的藏品。 所有拍品均未設底價。Rivertown發言人Rafael Leite表示："我們絕對有信心，這次拍賣會選出的藝術品和古董，以它們無可挑剔的品質和重要的出處，將吸引到它們應得的市場價格。""我們對此次拍賣中的藝術品感到非常自豪，我們的專家評估師花了好幾個月的時間來驗證和編目。"

Chinese Qing Dynasty snowflake blue vase

中國清代雪花藍花瓶，大清雍正年制款，8 x 7¾ 英吋。出處：David Collins (1902-1975) 收藏，他在1920/30年代曾在中國和西藏東部的英國領事館任職。估價：200-400美元

拍賣會上的其中一件精美瓷器來自David Collins (1902-1975) 的收藏，後來通過Collins家族傳承。Collins先生在20世紀20、30年代作為英國駐中國和西藏東部領事館期間，收集了精美的瓷器和一些重要的中國和西藏藝術品。總共有12件來自Collins收藏的作品將被拍賣，包括一件亮點：一隻精美的8英吋中國清代雪花藍花瓶，大清雍正年制款，估價200-400美元。

Rivertown的11月25日無底價拍賣會將於東部時間上午8點開始，提供預先投標，互聯網現場競投和現場競投，預先投標和互聯網現場競投可通過Hibid參與。

完整目錄和更多信息，請訪問： https://rivertownantiquesauctions.hibid.com/catalog/496795/no-reserve-important-estate-asian-antiques-and-arts。

Rivertown Antiques Auctions and Estate Services