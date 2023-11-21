Rivertown 古董遗产拍卖公司将在11月25日呈现无底价拍卖的重要亚洲艺术品，时间线从宋朝到20世纪

News provided by

Rivertown Antiques Auctions and Estate Services

21 Nov, 2023, 10:00 ET

提供精美瓷器、陶瓷和文房艺术品，源自古老而杰出的私人收藏

休斯顿, 2023年11月21日 /美通社/ -- 作为亚洲精美装饰艺术最值得信赖的来源之一，Rivertown 古董和遗产服务拍卖公司将在11月25日星期六举行一场50件拍品的拍卖，展示从宋朝（960-1279年）到20世纪的珍品。拍卖会提供预先投标，互联网现场竞投和现场竞投，预先投标和互联网现场竞投可通过Hibid参与。

精心策划的藏家精选包括来自美国、英国和欧洲大陆的著名遗产的家族物品。来源包括David Collins收藏、Marshall Coyne遗产和Charles George的藏品。 所有拍品均未设底价。Rivertown发言人Rafael Leite表示："我们绝对有信心，这次拍卖会选出的艺术品和古董，以它们无可挑剔的品质和重要的出处，将吸引到它们应得的市场价格。""我们对此次拍卖中的艺术品感到非常自豪，我们的专家评估师花了好几个月的时间来验证和编目。"

Continue Reading
Chinese Qing Dynasty snowflake blue vase
Chinese Qing Dynasty snowflake blue vase

中国清代雪花蓝花瓶，大清雍正年制款，8 x 7¾ 英寸。出处：David Collins (1902-1975) 收藏，他在1920/30年代曾在中国和西藏东部的英国领事馆任职。估价：200-400美元

拍卖会上的其中一件精美瓷器来自David Collins (1902-1975) 的收藏，后来通过Collins家族传承。Collins先生在20世纪20、30年代作为英国驻中国和西藏东部领事馆期间，收集了精美的瓷器和一些重要的中国和西藏艺术品。总共有12件来自Collins收藏的作品将被拍卖，包括一件亮点：一只精美的8英寸中国清代雪花蓝花瓶，大清雍正年制款，估价200-400美元。

Rivertown的11月25日无底价拍卖会将于东部时间上午8点开始，提供预先投标，互联网现场竞投和现场竞投，预先投标和互联网现场竞投可通过Hibid参与。

完整目录和更多信息，请访问： https://rivertownantiquesauctions.hibid.com/catalog/496795/no-reserve-important-estate-asian-antiques-and-arts

Rivertown Antiques Auctions and Estate Services

Also from this source

Rivertown 古董遺產拍賣公司將在11月25日呈現無底價拍賣的重要亞洲藝術品，時間線從宋朝到20世紀

Rivertown 古董遺產拍賣公司將在11月25日呈現無底價拍賣的重要亞洲藝術品，時間線從宋朝到20世紀

作為亞洲精美裝飾藝術最值得信賴的來源之一，Rivertown 古董和遺產服務拍賣公司將在11月25日星期六舉行一場50件拍品的拍賣，展示從宋朝（960-1279年）到20世紀的珍品。拍賣會提供預先投標，互聯網現場競投和現場競投，預先投標和互聯網現場競投可通過Hibid參與。...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Household, Consumer & Cosmetics

Image1

Art

Image1

Asian American

Image1

Diversity, Equity & Inclusion

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.