Rivertown 古董遗产拍卖公司将在11月25日呈现无底价拍卖的重要亚洲艺术品，时间线从宋朝到20世纪

提供精美瓷器、陶瓷和文房艺术品，源自古老而杰出的私人收藏

休斯顿, 2023年11月21日 /美通社/ -- 作为亚洲精美装饰艺术最值得信赖的来源之一，Rivertown 古董和遗产服务拍卖公司将在11月25日星期六举行一场50件拍品的拍卖，展示从宋朝（960-1279年）到20世纪的珍品。拍卖会提供预先投标，互联网现场竞投和现场竞投，预先投标和互联网现场竞投可通过Hibid参与。

精心策划的藏家精选包括来自美国、英国和欧洲大陆的著名遗产的家族物品。来源包括David Collins收藏、Marshall Coyne遗产和Charles George的藏品。 所有拍品均未设底价。Rivertown发言人Rafael Leite表示："我们绝对有信心，这次拍卖会选出的艺术品和古董，以它们无可挑剔的品质和重要的出处，将吸引到它们应得的市场价格。""我们对此次拍卖中的艺术品感到非常自豪，我们的专家评估师花了好几个月的时间来验证和编目。"

Chinese Qing Dynasty snowflake blue vase

中国清代雪花蓝花瓶，大清雍正年制款，8 x 7¾ 英寸。出处：David Collins (1902-1975) 收藏，他在1920/30年代曾在中国和西藏东部的英国领事馆任职。估价：200-400美元

拍卖会上的其中一件精美瓷器来自David Collins (1902-1975) 的收藏，后来通过Collins家族传承。Collins先生在20世纪20、30年代作为英国驻中国和西藏东部领事馆期间，收集了精美的瓷器和一些重要的中国和西藏艺术品。总共有12件来自Collins收藏的作品将被拍卖，包括一件亮点：一只精美的8英寸中国清代雪花蓝花瓶，大清雍正年制款，估价200-400美元。

Rivertown的11月25日无底价拍卖会将于东部时间上午8点开始，提供预先投标，互联网现场竞投和现场竞投，预先投标和互联网现场竞投可通过Hibid参与。

完整目录和更多信息，请访问： https://rivertownantiquesauctions.hibid.com/catalog/496795/no-reserve-important-estate-asian-antiques-and-arts。

Rivertown Antiques Auctions and Estate Services