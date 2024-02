Riyadh Air arbeitet mit Adobe zusammen, um personalisierte, globale Reiseerlebnisse auf Basis generativer KI anzubieten

RIYADH, Saudi-Arabien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Riyadh Air und Adobe gaben heute eine strategische Technologiepartnerschaft bekannt. Als Saudi-Arabiens neue Weltklasse-Airline wird Riyadh Air mit einer breiten Palette von Reisepartnern im Königreich und weltweit zusammenarbeiten und es den Gästen ermöglichen, ihre gesamte Reiseerfahrung über ihre digitalen Angebote zu verwalten. Als federführender Systemintegrator wird IBM Consulting die Experience Cloud-Technologien von Adobe einsetzen, um den Gästen von Riyadh Air eine kohärente und maßgeschneiderte Reise zu ermöglichen.

Riyadh Air Partners with Adobe to Deliver Personalized Global Travel Experiences, Powered by Generative AI

Riyadh Air plant, 2025 die ersten Passagiere zu befördern und das Königreich mit mehr als 100 Destinationen in der ganzen Welt zu verbinden. Damit unterstützt Riyadh Air sowohl die Ziele der Nationalen Luftfahrtstrategie als auch die der Nationalen Tourismusstrategie, bis 2030 jährlich 330 Millionen Besucher in das Königreich zu bringen.

„Wir sind bestrebt, die Zukunft des Reisens zu gestalten und die Erwartungen der Gäste an ihr Reiseerlebnis zu erfüllen", sagte Adam Boukadida, Finanzleiter bei Riyadh Air. „Durch unsere strategische Partnerschaft mit Adobe werden wir in der Lage sein, unglaubliche, personalisierte Erlebnisse für unsere Gäste in jeder Phase und in jedem Moment ihrer Reise zu schaffen, von der Planung ihrer Reise über die Buchung und das Boarding ihres Fluges bis hin zur Ankunft am Zielort auf der ganzen Welt."

„Als neue digitale Fluggesellschaft hat Riyadh Air die Möglichkeit, die Grenzen des Möglichen zu verschieben, wenn es darum geht, Flugreisenden personalisierte, digitale Erlebnisse in Echtzeit zu bieten", so Anil Chakravarthy, Präsident für den Bereich Digital Experience bei Adobe. „Die Vision der Fluggesellschaft, kombiniert mit der Leistungsfähigkeit von Experience Cloud und generativer KI, verspricht, völlig neue Standards für digitale Erlebnisse in der Reisebranche und darüber hinaus zu setzen."

Die Technologie von Adobe wird von Riyadh Air eingesetzt, um den Gästen, die weltweit von und nach Saudi-Arabien reisen, wie auch denjenigen, die innerhalb des Königreichs reisen, ein nahtloses, durchgängiges Reiseerlebnis zu bieten. Innerhalb von Adobe Experience Cloud wird die Adobe Real-Time Customer Data Platform (CDP) eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von hochgradig personalisierten Kundenerlebnissen spielen. Adobe Real-Time CDP verwaltet die Kundendaten von Riyadh Air und kombiniert sie mit den Daten seiner Partner, um eine einheitliche Sicht auf jeden Kunden zu schaffen, die den Datenschutz und die Zustimmung des Kunden stets berücksichtigt. Auf der Grundlage dieses einheitlichen Profils kann Riyadh Air andere Anwendungen und Dienste innerhalb von Experience Cloud und Adobe Firefly nutzen, um personalisierte Erlebnisse zu liefern, die durch generative KI und maschinelles Lernen unterstützt werden.

Riyadh Air wird die Adobe Sensei GenAI-Funktionen innerhalb der Adobe Experience Cloud nutzen, um die zahlreichen Variationen von markengerechten Texten zu erstellen, die für die Bereitstellung personalisierter Kampagnen in großem Umfang erforderlich sind. Echtzeit-Einblicke und Interaktionen, die von der Adobe Experience Platform unterstützt werden, stellen sicher, dass Riyadh Air in der Lage ist, Reisenden eine zeitnahe Kommunikation über ihren bevorzugten Kanal anzubieten. Diese Einblicke werden auch genutzt, um die Teams zu befähigen, die Art von Erlebnissen und Inhalten zu verstehen, die bei den kulturell vielfältigen und globalen Gästen Anklang finden, um sicherzustellen, dass Riyadh Air jedes Mal außergewöhnliche Gästeerlebnisse bietet.

Riyadh Air wird eine Fluggesellschaft von Weltrang sein, die die weltweit besten Nachhaltigkeits- und Sicherheitsstandards in ihrer fortschrittlichen, mit modernster Technologie ausgestatteten Flugzeugflotte anwendet. Es wird erwartet, dass die Fluggesellschaft das BIP-Wachstum des Königreichs außerhalb des Erdölsektors um 20 Mrd. USD steigern und mehr als 200 000 direkte und indirekte Arbeitsplätze in der ganzen Welt schaffen wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2350177/Riyadh_Air_Adobe_partnership.jpg