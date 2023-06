RIYADH AIR -- NOVA COMPANHIA NACIONAL DA ARÁBIA CHEGA A PARIS PARA MOSTRAR O FUTURO DA AVIAÇÃO AO MUNDO

PARIS, 18 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Um novo capítulo da história da aviação foi aberto no cenário global com a companhia aérea de primeira classe dirigida digitalmente, a Riyadh Air, que está fazendo sua estreia internacional no 54º Paris Air Show. O Boeing 787-9 Dreamliner adornado com a identidade visual única da Riyadh Air aterrizou, após um deslumbrante sobrevoo pela cidade de Riade, para sua primeira revelação oficial na segunda-feira, dia 12 de junho.

A nova e inovadora companhia aérea da Arábia Saudita voará para mais de 100 destinos e alcançará 100 milhões de visitantes até 2030, transformando a cidade de Riade em um centro para viagens globais e incentivando as pessoas a vistarem o Reino para negócios e lazer. A companhia aérea apresentará um novo nível de atenção aos detalhes para a experiência do viajante e oferecerá tecnologia que elevará o padrão do setor. A identidade da marca captura a história do Reino ao mesmo tempo em que é moderna e com visão de futuro com o slogan "Future Takes Flight".

A aeronave está em exibição no show, permitindo que os visitantes vejam de perto a pintura azul anil exclusiva da aeronave. Sua cor de lavanda simboliza a natureza do povo acolhedor e hospitaleiro do Reino, além de ser uma planta natural que cobre a Arábia Saudita durante a primavera, e o design da cauda captura o movimento das tendas no deserto.

Riade está rapidamente se tornando uma cidade importante para os negócios globais, e o rápido crescimento econômico saudita, que tem como objetivo estar entre as 15 maiores economias do mundo até 2030, está superando outras grandes economias. O Reino da Arábia Saudita tem muitos pontos turísticos em desenvolvimento, como Al Ula, Diryah e Qiddiyah, e a companhia aérea nacional tornará o Reino mais acessível, ao mesmo tempo em que posicionará a cidade de Riade como líder global em excelência na aviação.

A companhia aérea, que entrará no setor global de aviação com o código RX como seu código de companhia aérea, é uma catalisadora da estratégia nacional de transporte e logística do Reino e da Estratégia de Turismo Nacional, tirando proveito da localização estratégica do Reino com conexão com a Ásia, África e Europa. A empresa é presidida pelo governador do Fundo de Investimento Público, Sua Excelência Yassir Al-Ramayyan com Tony Douglas como CEO no comando.

