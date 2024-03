RLDatix schließt Übernahme von Breitenbach Software erfolgreich ab

Mit dem Abschluss der Übernahme des deutschen Softwareunternehmens wird RLDatix das Angebot in der DACH-Region erweitern und gleichzeitig Innovationen vorantreiben.

FRANKFURT AM MAIN, Deutschland und CHICAGO, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- RLDatix, der weltweit führende Anbieter von Software und Dienstleistungen für Workforce- und Betreibermanagement im Gesundheitswesen, hat die Übernahme der Breitenbach Software Engineering GmbH ("Breitenbach"), einem in Deutschland ansässigen Anbieter integrierter Personalplanungs- und Zeitmanagement-Lösungen, erfolgreich abgeschlossen.

"Die Aufnahme des Breitenbach-Teams in die globale RLDatix-Gruppe ist ein entscheidender Schritt für unsere langfristigen Investitionen und unser Wachstum auf dem deutschen Markt", so Jeff Surges, CEO von RLDatix. "Unsere gemeinsamen Fähigkeiten bieten uns die Möglichkeit, weiterhin herausragende Lösungen für Gesundheitsversorger in Deutschland anzubieten."

Mit dem offiziellen Zusammenschluss erhalten mehr als 700 Breitenbach-Kunden Zugang zu einem Team von mehr als 2.000 RLDatix Mitarbeitern, die Lösungen in den Bereichen Risiko- und Sicherheitsmanagement, Compliance, Betreiber- und Workforce Management bereitstellen - und damit auch zu einer Familie von mehr als 6.000 Kunden in über 20 Ländern.

"Mit dem Zugang zu mehr Ressourcen und Technologie werden wir unsere Teams, Dienstleistungen und Fähigkeiten weiter ausbauen", sagt Markus Röhler, Co-Geschäftsführer von Breitenbach Software, der als Vice President of Healthcare and Public zu RLDatix wechselt.

"Mit dem Abschluss dieser Übernahme können sich alle unsere Kunden in Deutschland auf bessere Lösungen und mehr Support freuen", so Matthias Scholtz, General Manager von RLDatix, der das fusionierte Unternehmen leiten wird. "Durch die Integration der zusätzlichen Standorte sind wir jetzt noch näher an unseren Kunden und unsere Produkte werden sich weiterentwickeln, um die dringenden Bedürfnisse der gesamten Branche zu erfüllen."

Nach Abschluss der Übernahme wird RLDatix das Lösungsportfolio für das Management von Betreiberprozessen im deutschen Gesundheitswesen weiter ausbauen.

Über RLDatix

RLDatix hat sich zum Ziel gesetzt, das Gesundheitswesen zu verbessern und eine Welt zu schaffen, in der Patienten stets die bestmögliche und sicherste Versorgung erfahren. Unsere Plattform für vernetzte Prozesse im Gesundheitswesen, der weltweit Tausende von Kunden vertrauen, vereint fortschrittliche Softwarelösungen mit bewährten Dienstleistungen. Dadurch versorgt sie medizinische Einrichtungen mit essentiellen Informationen in den Bereichen Risikomanagement, Sicherheit, Compliance, Provider-Lifecycle und Workforce-Management. Unser benutzerzentrierter Ansatz ermöglicht eine ganzheitliche, echtzeitbasierte Übersicht über die Prozesse im Gesundheitswesen. Diese Plattform integriert unterschiedliche Daten aus dem gesamten Unternehmen und bietet Führungskräften dadurch eine fundierte, kontextbezogene Basis für Entscheidungen. Die Kontrolle über RLDatix liegt bei den Hauptanteilseignern Five Arrows, TA Associates und Nordic Capital.

Weitere Informationen erhalten Sie unter rldatix.de.

Weitere Informationen:

Mike Etzinger

SVP Global Communications and Marketing Operations

RLDatix

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1866181/RLDatix_Logo.jpg