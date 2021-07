Robert Okine de Bewsys désigné par le Pacte mondial des Nations unies comme l'un des dix pionniers des ODD

ACCRA, Ghana, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Robert Okine de Bewsys a été désigné par le Pacte mondial des Nations unies comme l'un des dix pionniers des ODD en 2021.

Les pionniers des ODD sont des chefs d'entreprise sélectionnés par le Pacte mondial des Nations unies pour le travail exceptionnel qu'ils font pour faire progresser des objectifs de développement durable (ODD) grâce à la mise en œuvre des dix principes du Pacte mondial des Nations unies relatifs aux droits de l'homme, à l'environnement, au travail et à la lutte contre la corruption. Cette année, la recherche mondiale s'est concentrée sur les professionnels à tous les niveaux d'une entreprise participant au Pacte mondial des Nations unies.

Cet honneur est la reconnaissance du travail que Robert Okine, le PDG de Bewsys, accomplit pour faire progresser l'innovation numérique et l'inclusion. Bewsys, une entreprise informatique spécialisée dans le développement de solutions numériques qui font progresser les objectifs de développement durable , participe au Pacte mondial des Nations unies depuis 2017.

Les candidatures des pionniers des ODD ont été évaluées par un panel d'experts composé d'anciens pionniers des ODD et de représentants du réseau d'experts du Pacte mondial des Nations unies, du monde universitaire et des agences des Nations unies. Les critères de sélection comprenaient l'engagement des personnes à intégrer les dix principes du Pacte mondial des Nations unies dans les stratégies de base de leur entreprise, leurs efforts pour faire progresser les ODD, ainsi que leur engagement envers le Pacte mondial des Nations unies et ses réseaux locaux. Les pionniers des ODD de 2021 ont été annoncés lors du Sommet des dirigeants du Pacte mondial des Nations unies 2021 le 16 juin.

Après l'annonce de la reconnaissance lors du sommet mondial des dirigeants du Pacte mondial des Nations unies 2021, Robert Okine a dédié cette récompense à l'équipe, aux partenaires, aux clients et aux parties prenantes de Bewsys pour s'être surpassés afin de soutenir l'objectif ambitieux de fournir des solutions numériques qui changent la vie et font progresser les objectifs de développement durable.

Robert Okine a dirigé le développement de solutions numériques dans les domaines de la protection sociale, de l'agriculture, de l'éducation et de la gouvernance électronique dans 62 pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Océanie.

Cette reconnaissance est un engagement plus fort à s'associer avec les gouvernements, les investisseurs d'impact, les organisations humanitaires et les entreprises pour développer des solutions numériques inclusives et innovantes permettant d'avoir un impact sur les vies et de transformer les organisations pour un avenir durable.

Robert Okine est le PDG de Bewsys .

