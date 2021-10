Roberto Carlos anuncia su nueva gira en el 2022

"A pesar de que mis discos son los que han llevado mi voz a todos los rincones del mundo, mis presentaciones en vivo son lo que me hace más feliz en mi carrera", declara el cantautor brasileño quien ha sido llamado El Rey de la Música Latina. "Saber que estaré de nuevo cerca de mi tan querido público me emociona y me llena de gozo. En el escenario me siento más vivo que en ningún otro lugar".

Con una carrera de más de seis décadas, Roberto Carlos es considerado uno de los principales representantes de la balada romántica y, con más de 150 millones de discos vendidos, es uno de los más exitosos de todos los tiempos. Ha recibido todos los premios a nivel mundial a los que un artista puede aspirar incluyendo un premio GRAMMY®, dos premios Latin GRAMMY® y Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. Un dato realmente notable es que Roberto Carlos es el primer y único artista en Brasil en grabar al menos un álbum cada año de su carrera. Para 2022 tiene previsto sacar dos discos, uno en español y otro en portugués.

Los boletos para Roberto Carlos USA & CANADA Tour 2022 estarán disponibles a partir del viernes, 22 de octubre a las 10:00AM hora local de cada ciudad, y se podrán adquirir a través de www.ticketmaster.com y en las taquillas de cada teatro o visiten www.robertocarlos.com para mas información.

Acerca de Loud And Live:

Loud And Live es una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

Acerca de MOVE Concerts

MOVE Concerts es la empresa independiente de promoción de conciertos más grande de Sudamérica. La compañía también está involucrada en la gestión de artistas a través de su división de gestión, Move Management, y también tiene una compañía discográfica independiente, Mad Move Records.

Acerca de DC Set Group

Fundado en 1979, DC Set Group agrupa empresas e iniciativas relacionadas con la cultura y el deporte en ocho verticales comerciales. Actuando como un centro de innovación en entretenimiento, DC Set Group cubre conciertos, gestión de talentos, festivales de música y espectáculos internacionales, exposiciones y conferencias y deportes.

Sitio Web

www.robertocarlos.com

Redes sociales

https://www.facebook.com/RobertoCarlosOficial

https://www.instagram.com/robertocarlosoficial/

https://twitter.com/robertocarlos

https://www.youtube.com/user/RobertoCarlosVEVO

Sigue a Loud And Live

www.loudlive.com

www.instagram.com/loud_live

www.instagram.com/loudliveentertainment/

www.instagram.com/loudlivesports/

Loud And Live | LinkedIn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662112/Loud_and_Live_Roberto_Carlos_Tickets_On_Sale.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662105/Loud_and_Live_Roberto_Carlos_Tour_Dates.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662106/Loud_and_Live_Roberto_Carlos.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/632544/Loud_and_Live_Logo.jpg

FUENTE Loud and Live, Inc.

Related Links

loudlive.com



SOURCE Loud and Live, Inc.