Robi e YABX colaboram para facilitar o financiamento de smartphones em Bangladesh

BARCELONA, Espanha, 1 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Robi, a provedora de serviços digitais líder de Bangladesh, e a YABX, uma empresa fintech incubada pela Comviva, se associaram para facilitar o financiamento de smartphones para os clientes da Robi, em Bangladesh.

Para isso, o diretor executivo e CEO da Robi, Mahtab Uddin Ahmed, e o fundador e CEO da YABX, Rajat Dayal assinaram um memorando de entendimento (MoU, em inglês) no Mobile World Congress 2019, em Barcelona, em nome de suas organizações.

Mahtab Uddin Ahmed, MD & CEO, Robi and Rajat Dayal, Founder & CEO, YABX sign MoU at MWC

No prazo de um ano do lançamento do serviço 4.5G, a Robi criou a maior rede 4.5G de Bangladesh. A YABX, por sua vez, fornece a tecnologia para assegurar o financiamento de smartphones para clientes dos mercados emergentes.

Ao fazer isso, a empresa constrói perfis de clientes a partir de dezenas de milhares de pontos de dados, usando dados da rede móvel. Isto, por sua vez, permite que os clientes comprem seu primeiro smartphone. Portanto, acredita-se que esta parceria fará uma diferença significativa na promoção do estilo de vida digital no país.

Além disso, a moderna tecnologia de desvalorização de aparelho da YABX permite que as instituições financeiras lancem planos de prestações mensais fixas (EMI, em inglês), enquanto a YABX gerencia a jornada completa do cliente através dos canais digitais, o que inclui aquisição, gastos, cobranças, etc.

Ao comentar a parceria, Mahtab Uddin Ahmed, diretor executivo e CEO da Robi Axiata Limited, disse: "O preço médio de um smartphone, como percentual do produto interno bruto (PIB) per capita de Bangladesh, é um dos mais altos da região. Este é um desafio essencial à penetração do smartphone, atualmente é uma das mais baixas da região. Estamos confiantes de que, por meio desta parceria com a YABX, a alta barreira do custo de entrada será eliminada, o que vai ajudar a gerar adoção de smartphone e reduzir a desigualdade em Bangladesh conforme as metas de desenvolvimento sustentável. Além do mais, isto vai acrescentar mais um sucesso para a analítica de big data e iniciativas fintech da Robi".

Falando na ocasião, Rajat Dayal, fundador e CEO da YABX, disse: "Nossa colaboração com a Robi é uma parte da estratégia de longo prazo da empresa para habilitar serviços de micro empréstimos em Bangladesh. Nossa parceria facilitará a visão de financiamento conveniente e acessível de aparelhos portáteis em Bangladesh. Os principais objetivos econômicos e sociais de nossa parceria é ajudar a população de Bangladesh a ganhar acesso instantâneo a smartphones, de modo conveniente e acessível, melhorando assim a inclusão financeira por meio da inclusão digital".

