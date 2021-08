RoboMarkets devient le meilleur courtier de valeur aux World Economic Awards

LIMASSOL, Chypre, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- RoboMarkets, la société qui fournit des services financiers aux clients européens, a remporté le prix « Best Value Broker Global 2021 » dans le cadre des World Economic Awards. Le comité organisateur a hautement apprécié la variété et la qualité des services d'investissement fournis par la société, ainsi que leur disponibilité pour les clients par rapport aux concurrents du secteur.

Il convient de souligner que RoboMarkets est un courtier multi-actifs qui propose de négocier 8 types d'actifs et plus de 12 000 instruments. De plus, les clients de la société ont accès à des plates-formes de trading professionnelles et aux dernières technologies propriétaires.

Les organisateurs des World Economic Awards ont souligné les avantages suivants de RoboMarkets :

Des conditions commerciales compétitives

Possibilité de négocier sur 5 types de compte pour les clients ayant des expériences différentes.

pour les clients ayant des expériences différentes. Disponibilité de solutions de négociation à la fois mondialement connues et exclusives.

Sécurité des fonds des clients.

L'événement des World Economic Awards vise à souligner l'esprit des révolutionnaires sur le marché financier mondial . Des prix sont décernés pour l'efficacité des entreprises B2B et B2C, ainsi qu'aux leaders d'opinion, qui redéfinissent leurs valeurs pour soutenir l'économie dynamique et innovante d'aujourd'hui. Les gagnants sont choisis et décidés de manière totalement gratuite. Une équipe de recherche collecte de manière indépendante des données provenant de différentes sources publiques et évalue les nominés sur la base de nombreux facteurs, tels que le succès sur le marché, la stabilité, la croissance de l'entreprise (régulière ou rapide), les innovations, etc.

Konstantin Rashap, Chief Business Officer chez RoboMarkets, commente la réception du prix : « Ce prix est très important pour nous car il signifie qu'un comité indépendant a reconnu nos services comme les meilleurs sur le marché mondial en 2021. Nous sommes très heureux d'obtenir une note aussi élevée pour notre travail et nos réalisations. Cependant, les récompenses ne sont pas une raison pour se reposer sur des lauriers, mais plutôt l'inverse, c'est une excellente motivation pour aller de l'avant et faire plus d'efforts pour fournir à nos clients les meilleurs services d'investissement du marché. »

À propos de RoboMarkets

RoboMarkets est un courtier européen possédant la licence CySEC n° 191/13. RoboMarkets offre des services de courtage dans de nombreux pays européens en fournissant aux traders, qui travaillent sur les marchés financiers, un accès à ses plates-formes de trading propriétaires. Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site officiel à l'adresse robomarkets.com.

