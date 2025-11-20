RoboMarkets élargit ses opportunités de trading avec plus de 1 300 actions et ETF américains supplémentaires

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- RoboMarkets continue d'améliorer sa plateforme en offrant aux traders et aux investisseurs des outils avancés, des données de marché en temps réel gratuites et des transactions sans commission sur des milliers d'instruments mondiaux. Aujourd'hui, la plateforme propose plus de 8 000 actions et ETF issus des principales bourses mondiales, faisant de RoboMarkets l'un des environnements les plus complets, aussi bien pour les débutants que pour les traders expérimentés.

1 300 nouvelles actions et ETF américains

RoboMarkets - R StocksTrader

Les traders ont désormais accès à plus de 1 300 instruments américains supplémentaires cotés au NASDAQ et au NYSE, couvrant les principaux secteurs économiques.

Ajouts populaires :

Technologie : Microchip Technology Inc. (MCHP.nq), Ondas Holdings Inc. (ONDS.nq), Coya Therapeutics Inc. (COYA.nq)

: Microchip Technology Inc. (MCHP.nq), Ondas Holdings Inc. (ONDS.nq), Coya Therapeutics Inc. (COYA.nq) Finance : Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL.ny), BlackRock Income Trust Inc. (BKT.ny), Tompkins Financial Corp. (TMP.ny)

: Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL.ny), BlackRock Income Trust Inc. (BKT.ny), Tompkins Financial Corp. (TMP.ny) Énergie : PrimeEnergy Resources Corp. (PNRG.nq), Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT.nq), Eos Energy Enterprises Inc. (EOSE.nq)

: PrimeEnergy Resources Corp. (PNRG.nq), Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT.nq), Eos Energy Enterprises Inc. (EOSE.nq) Santé et biotechnologie : Valneva SE (VALN.nq), Electromed Inc. (ELMD.ny)

: Valneva SE (VALN.nq), Electromed Inc. (ELMD.ny) Fonds diversifiés et de revenus : AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund (ACV.ny), BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ.ny)

Grâce au trading sans commission et aux données de marché en temps réel gratuites, RoboMarkets permet aux traders d'explorer le marché le plus liquide au monde — les États-Unis — tout en diversifiant leurs portefeuilles de manière efficace et transparente.

Intégration améliorée de TradingView

Profitez d'une couverture graphique élargie et d'outils d'analyse améliorés : les graphiques TradingView prennent désormais en charge les actions EU, UK, et CH, les ETF UCITS, ainsi que les principales actions américaines. Vous pouvez ainsi suivre davantage de marchés, comparer les tendances et affiner vos stratégies de trading — le tout dans l'interface familière de TradingView.

RoboBuilder repensé : automatisation intelligente pour chaque trader

Nouveau design d'interface : choix, configuration et lancement de stratégies intuitifs

Sélectionnez, personnalisez, testez et lancez — tout en un seul endroit

Trading automatisé 24h/24 et 5j/7 via le cloud — aucun PC requis

Chatbot alimenté par l'IA

Désormais disponible sur le web, iOS et Android, le chatbot IA de RoboMarkets offre des réponses instantanées, une assistance personnalisée et des conseils adaptés à chaque juridiction, aidant les clients à naviguer plus rapidement dans les sujets liés au trading et au support.

Autres améliorations clés de la plateforme

RoboMarkets continue d'optimiser sa plateforme pour offrir une expérience plus fluide et plus efficace. Les clients bénéficient désormais de :

Un spread majoré d'à peine 0,15 % au-dessus du marché , sans frais d'exécution supplémentaires

, sans frais d'exécution supplémentaires Indicateurs modifiables sur les graphiques mobiles pour une meilleure analyse en déplacement

pour une meilleure analyse en déplacement Affichage clair des coûts d'ordre dans les terminaux web et mobiles

dans les terminaux web et mobiles Recherche et filtres améliorés, ne montrant que les instruments actifs et distinguant actions et ETF

Signalement des problèmes simplifié via la nouvelle option Report a Bug dans le terminal web

"Notre mission est de rendre le trading mondial accessible, efficace et intelligent," déclare Denis Kiselev, Chief Product Officer.

"L'élargissement de la gamme d'actions américaines, les outils TradingView améliorés, le chatbot IA et le nouveau système d'automatisation RoboBuilder reflètent notre engagement à offrir aux traders la liberté — d'analyser, de trader et d'automatiser en toute simplicité."

Plus d'informations sur www.robomarkets.de/en.

À propos de RoboMarkets

RoboMarkets est une marque déposée comprenant :

RoboMarkets Deutschland GmbH – un courtier allemand qui offre des services financiers exclusivement aux résidents des pays de l'UE/EEE, réglementé par l'Autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin) sous le numéro d'enregistrement 10154068.

– un courtier allemand qui offre des services financiers exclusivement aux résidents des pays de l'UE/EEE, réglementé par l'Autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin) sous le numéro d'enregistrement 10154068. RoboMarkets Ltd – un courtier européen réglementé par la Commission chypriote des opérations de bourse (CySEC), sous le numéro de licence 191/13. La société fournit aux traders professionnels un accès fiable à de multiples marchés financiers dans des conditions compétitives.

– un courtier européen réglementé par la Commission chypriote des opérations de bourse (CySEC), sous le numéro de licence 191/13. La société fournit aux traders professionnels un accès fiable à de multiples marchés financiers dans des conditions compétitives. RM Investment Bank Ltd – une banque d'investissement asiatique réglementée par la Labuan FSA sous le numéro de licence 210138BI.

– une banque d'investissement asiatique réglementée par la Labuan FSA sous le numéro de licence 210138BI. RFund AIFLNP V.C.I.C. Ltd – un fonds d'investissement alternatif européen réglementé par la CySEC sous le numéro de licence LPAIF118/2014.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827368/RoboMarkets_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2659037/5631929/RoboMarkets_Logo.jpg