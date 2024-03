Robooter présente le fauteuil roulant électrique tout terrain de la série E60 à Naidex 2024 et au salon Medtrade 2024

BIRMINGHAM, Angleterre, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Robooter, un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions de mobilité autonome, est ravi d'annoncer sa vitrine et son fauteuil roulant électrique extérieur intelligent au Naidex 2024, qui se tiendra du 20 au 21 mars au NEC de Birmingham et du 27 au 28 mars, au salon Medtrade, à Dallas, TX.

Expansion des solutions de mobilité avec les modèles E60 E60-A, E60 Pro et E60 Pro-A

Robooter E60 and E60 pro-A outdoor foldable electric wheelchair at the Naidex and Medtrade Expo 2024

La série E60 est le premier fauteuil roulant électrique tout-terrain intelligent lancé par ROBOOTER. Il offre une grande endurance et une vitesse de conduite rapide avec un mélange parfait de design et de fonction.

Les modèles E60 et E60-A sont équipés de roues omnidirectionnelles de 10 pouces, tandis que les modèles E60Pro et E60 Pro-A sont dotés de roues plus grandes de 12 pouces, permettant de franchir des obstacles allant jusqu'à 8 cm de hauteur. Les 3 niveaux de dossier inclinable de 108° à 138° des modèles E60-A et E60 Pro-A offrent une position assise confortable avec de multiples choix. Pour les modèles E60-A et E60 Pro-A, l'accoudoir rabattable permet à l'utilisateur de s'asseoir plus confortablement sur le fauteuil roulant. L'accoudoir extensible de 455-515 mm (17.9''-20.3'') s'adapte aux différentes morphologies.

Le fauteuil roulant électrique pliable d'extérieur de la série E60 est contrôlé à distance par application et peut accueillir jusqu'à 150 kg. La fonction IoT rend le GPS et le SOS accessibles.

Le ressort de suspension avant indépendant doté de bobines de ressort solides et les roues omnidirectionnelles haute performance de la série E60 permettent de se déplacer librement dans n'importe quelle direction, améliorant les possibilités de déplacement sur des terrains complexes et dans une variété d'environnements extérieurs.

Un message de Buji Jhang, directeur des activités l'étranger

Buji Jhang, directeur des ventes et du marketing à l'étranger chez Robooter, a déclaré à PR Newswire :

Les roues omnidirectionnelles des modèles E60, E60-A, E60Pro et E60 Pro-A permettent en effet aux véhicules de tourner librement dans des espaces extrêmement restreints sans avoir besoin d'un rayon de braquage traditionnel.

Cette technologie est particulièrement adaptée aux robots ou aux véhicules qui doivent fonctionner dans des espaces restreints, tels que les dispositifs de mobilité des membres inférieurs et certaines technologies automobiles avancées. '

Renseignements sur les stands

Naidex 2024 :

Date : Du 20 au 21 mars 2024

Lieu : NEC de Birmingham

Numéro de stand : E136, hall 20

Medtrade 2024 :

Date : Du 27 au 28 mars 2024

Lieu : Kay Bailey Hutchison Convention Center • Dallas, Texas

Numéro de stand : 201

Pour en savoir plus sur la participation de Robooter à Naidex et au salon Medtrade 2024, consultez le site www.robooter.com .

À propos de ROBOOTER

Robooter est fier de proposer des fauteuils roulants électriques innovants et fiables conçus pour renforcer votre mobilité et votre indépendance. Notre équipe s'engage à créer des produits de haute qualité qui vous permettent de naviguer dans le monde avec facilité et confort.