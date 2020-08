RoboPharma a été acquise par Capsa Healthcare pour procurer un accès élargi aux nouveaux marchés de l'automatisation de l'industrie pharmaceutique

WAALWIJK, Pays-Bas, 26 août 2020 /PRNewswire/ -- La société RoboPharma a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été acquise par Capsa Healthcare, un innovateur mondialement connu du secteur des solutions de soins de santé destinées aux hôpitaux, aux établissements de soins gériatriques et aux fournisseurs de produits pharmaceutiques de détail. En devenant un segment à part entière de Capsa Healthcare, RoboPharma dispose de plus de ressources pour développer ses solutions existantes et futures d'automatisation de l'industrie pharmaceutique destinées à de nouveaux marchés.

RoboPharma crée et met en place des systèmes haute vitesse d'exécution des ordonnances destinés aux pharmacies, aux hôpitaux et aux grossistes communautaires, ainsi qu'aux pharmacies numériques. L'expertise et la gamme de produits de la société sont en synergie avec Capsa Healthcare et fournissent aux deux entreprises de nouvelles possibilités de se développer davantage dans les secteurs de l'automatisation de l'industrie pharmaceutique. Capsa Healthcare est basée à Portland, en Orégon (É.-U), et possède un effectif de plus de 400 employés ainsi que des établissements de direction, de vente et de production dans différentes régions du globe. Depuis plus de 50 ans, Capsa Healthcare offre un vaste éventail de produits, notamment des chariots à médicaments, des chariots médicaux, de l'informatique mobile et des solutions d'automatisation de l'industrie pharmaceutique.

Les équipes de direction et d'ingénierie de RoboPharma demeureront inchangées afin de maintenir l'objectif stratégique, le dynamisme en matière d'innovation et la vision créatrice de la société. Ses installations des Pays-Bas poursuivront leurs opérations et seront mises à profit pour élargir la portée internationale de Capsa Healthcare.

Frank van der Vaart, le chef de la direction générale de RoboPharma, a déclaré : « À Capsa Healthcare, nous obtenons la capacité de deux entreprises expérimentées de tout premier plan et nous nous adjoignons un promoteur de l'innovation qui permettra de propulser RoboPharma au niveau supérieur. Nous sommes impatients de commencer notre collaboration et d'intégrer nos expertises combinées alors que Capsa offre à RoboPharma un soutien stratégique pour accélérer nos plans de croissance en Europe et aux États-Unis. »

Avi Zisman, le président et chef de la direction générale de Capsa a ajouté : « Les produits de tout premier plan de RoboPharma, sa réputation et l'expertise de son équipe complètent parfaitement la plateforme Capsa. Ce partenariat accroît le portefeuille des solutions d'automatisation de l'industrie pharmaceutique de Capsa, rehausse ses capacités en matière d'ingénierie et de soutien et élargit sa présence géographique en Europe.

L'acquisition de RoboPharma représente la cinquième marque d'envergure que Capsa s'adjoint en 10 ans et la seconde dans l'industrie de l'automatisation pharmaceutique en particulier. En 2014, Capsa a également acquis la marque très respectée Kirby Lester, et la société prévoit que l'union de ces deux précurseurs de l'industrie générera une croissance et une collaboration dynamiques.

À propos de RoboPharma

RoboPharma est une société basée à Waalwijk, aux Pays-Bas, dont le savoir-faire dans l'automatisation de l'industrie pharmaceutique est unanimement reconnu. Elle développe sa technologie en Europe, au Moyen-Orient et en Australasie. La société conçoit et installe des systèmes conviviaux d'automatisation de l'industrie pharmaceutique en vue de procurer la vitesse, la fiabilité et la simplicité, et de maximiser l'espace disponible. Ses robustes produits comprennent une gamme complète de solutions haute vitesse et très efficientes d'exécution des ordonnances, ainsi que des logiciels qui assurent l'interface avec tous les principaux systèmes pharmaceutiques externes, les machines de soufflage pour les installations centrales de remplissage automatique, les systèmes pharmaceutiques numériques et les solutions de logistique. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.RoboPharma.com/en/

À propos de Capsa Healthcare

Capsa Healthcare est un leader mondial du développement et de la fourniture de solutions novatrices destinées à un large éventail de prestataires de soins de santé. Forte de plus de 50 ans d'expérience, Capsa Healthcare a la capacité unique de répondre aux demandes de divers environnements de soins de santé et offre une vaste gamme de produits, notamment des chariots à médicaments, des chariots médicaux, de l'informatique mobile et des solutions d'automatisation de l'industrie pharmaceutique. Basée à Portland, en Orégon, Capsa Healthcare possède un effectif de plus de 400 employés ainsi que des établissements de direction, de vente et de production dans différentes régions du globe. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.capsahealthcare.com.

Contact : Mike Stotz

(224) 205-0321

[email protected]

Related Links

http://www.RoboPharma.com



SOURCE RoboPharma