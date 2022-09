Roborock fica em primeiro lugar no mundo entre fabricantes de aspiradores robôs em termos de vendas de modelos de ponta

ROBOROCK impulsiona o crescimento por meio da inovação

BEIJING, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com os dados divulgados recentemente pela Euromonitor, as vendas mundiais de varejo de aspiradores robôs ultrapassaram quinze milhões de unidades em 2021, representando uma taxa de crescimento anual composta superior a 20% nos últimos cinco anos. A região Ásia-Pacífico, em particular, responde por cerca de 44,2% do total, tornando-se o maior mercado de aspiradores robôs do mundo. Os aspiradores robôs de ponta, que geralmente têm preços superiores a USD 500, oferecem desempenho muito mais avançado em termos de inteligência e eficiência de limpeza, em comparação com os modelos padrão. No ano passado, os modelos de ponta representaram mais de 30% do total de vendas de aspiradores robôs. Várias marcas de ponta, como Roborock e iRobot, juntas, representam mais de 80% do mercado global. A Roborock, em particular, ficou em primeiro lugar no mundo entre os fabricantes de aspiradores robôs em termos de vendas de modelos de ponta nos doze meses de julho de 2021 a junho de 2022.

De acordo com os dados do mercado chinês do segundo trimestre de 2022 divulgados pela AVC, a série G10S da Roborock ficou em primeiro lugar, por três meses consecutivos, entre os aspiradores robôs em termos de vendas on-line e de participação de mercado no setor de limpeza inteligente. O relatório parcial da Roborock de 2022 mostrou que as vendas de aspiradores robôs da empresa saltaram 24,49% durante o primeiro semestre do ano, em relação ao ano passado. O impressionante desempenho foi atribuído ao crescimento sustentável da empresa, resultado de sua inovação contínua em tecnologia.

No primeiro semestre de 2022, as despesas de P&D da Roborock cresceram 13,74% em relação ao ano passado, chegando a 226 milhões de yuans (aproximadamente USD 31,6 milhões), correspondendo a 7,74% do faturamento da empresa. Além disso, a empresa adquiriu 753 patentes, e sua equipe de P&D representa 54,08% do número total de funcionários. Com um aumento contínuo no investimento em P&D, a Roborock melhorou rapidamente sua competência em tecnologia.

Em março de 2022, a Roborock lançou a série G10S/S7 MAXV de aspiradores robôs de ponta com o sistema de algoritmo aprimorado RR mason 9.0, permitindo a prevenção de obstáculos por ondas milimétricas por meio de navegação de alta precisão e planejamento de rotas. A série também apresenta a primeira tecnologia de vibração sônica do setor, a VibraRise®, que esfrega pisos cerca de três mil vezes por minuto, bem como a integração inovadora dos recursos de lavagem automática com esfregão, limpeza antibacteriana automática, reabastecimento automático do reservatório, coleta de pó automática e base de esvaziamento automático, além de componentes opcionais de água e secagem. Com essas tecnologias, a série melhorou significativamente a eficiência de limpeza, proporcionando uma experiência otimizada de limpeza do chão sem necessidade de utilizar as mãos.

Em 2021, a Roborock assumiu a liderança em crescente exposição e ganho de aceitação dos aspiradores robôs entre o público em geral, oferecendo aos clientes produtos inovadores de primeira linha que usam tecnologias avançadas para criar um ambiente doméstico mais limpo e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência de limpeza sem necessidade de utilizar as mãos. Ao fazer isso, a empresa líder em aspiradores robôs contribuiu para o crescimento do setor.

Em razão da busca contínua de um ambiente doméstico de alta qualidade há milhares de anos, principalmente em um mundo de ritmo acelerado, há uma tendência crescente de que os consumidores prefiram usar robôs para o trabalho doméstico, de modo que possam dedicar mais tempo a coisas mais importantes ou às pessoas que amam. Em setembro de 2022, a Roborock se associou à plataforma de compras on-line Tmall.com da China e lançou a campanha Super Brand Day para levar o conhecimento de seus produtos populares e de alta tecnologia a grupos maiores de consumidores, visando melhorar a qualidade da vida cotidiana e o bem-estar de consumidores do mundo todo.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1895364/battle__150M.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1895365/image1.jpg

FONTE Roborock

