RoboSense объявляет о ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГАХ ЗА 2024 ГОД

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ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD

Aug 19, 2024, 00:00 ET

ГОНКОНГ, 19 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- 15 августа 2024 года компания RoboSense (2498.HK), специализирующаяся на роботизированных технологиях, управляемых ИИ, сообщила о своих «ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГАХ ЗА 2024 ГОД». Ниже представлены некоторые операционные моменты и последние разработки.

В первой половине 2024 года общий доход RoboSense достиг 727 миллионов юаней, увеличившись примерно на 121,0% в годовом исчислении. Общая валовая прибіль составила 13,6%, увеличившись примерно на 9,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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По состоянию на 30 июня 2024 года совокупный объем продаж LiDAR RoboSense достиг примерно 583 500 единиц, а LiDAR для ADAS — примерно 518 300 единиц.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, объем продаж продуктов RoboSense LiDAR, продуктов LiDAR для ADAS и продуктов LiDAR для робототехники и других устройств составил примерно 243 400, 234 500 и 8900 единиц соответственно, что на 415,7%, 487,7%  и 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Согласно прогнозу объема продаж автомобилей на рынке Китая и на мировом рынке, RoboSense ожидает, что общий мировой спрос на LiDARS значительно возрастет. Чтобы воспользоваться такой возможностью, в первой половине этого года RoboSense представила два новых продукта, а именно: наш чрезвычайно экономичный MX и максимально производительный M3.

LiDAR для ADAS в автомобильной промышленности — это первый рынок, где продукты RoboSense достигли массового производства, и это только начало. RoboSense считает, что на мировом рынке робототехники будет постепенно появляться все больше отраслей, похожих на автомобильную промышленность. В дополнение к постепенному расширению масштабов и размеров рынка робототехники, быстрому развитию большой модели ИИ и внедренному искусственному интеллекту, будет происходить роботизированная интеллектуальная беспилотная трансформация для традиционных промышленных и коммерческих областей и экспоненциальный потенциал роста спроса на робототехнику на новых потребительских рынках. Следовательно, ожидается, что в качестве основного компонента робототехники будут испытывать значительный рост датчики 3D-восприятия, представленные LiDAR. На сегодняшний день платформа продуктов RoboSense в совокупности обслуживает более 2400 клиентов в робототехнике и других секторах бизнеса.

Как компания, занимающаяся робототехникой на основе ИИ, мы продолжим инвестировать значительные средства в три технологические области, а именно: алгоритмы ИИ, чипы и аппаратное обеспечение. RoboSense продолжит оставаться крупным игроком в автомобильной и робототехнической отраслях и предоставлять рынкам более диверсифицированные продукты или решения в дополнение к LiDAR. 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2483754/interim_result.jpg

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