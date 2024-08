RoboSense annonce ses résultats intermédiaires pour 2024

HONG KONG, 17 août 2024 /PRNewswire/ -- Le 15 août 2024, RoboSense (2498.HK),une société de technologie robotique optimisée par l'IA, a publié ses « 2024 INTERIM RESULTS ». Quelques faits saillants opérationnels et développements récents sont présentés ci-dessous.

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires total de RoboSense a atteint 727 millions RMB, soit une augmentation d'environ 121,0 % en glissement annuel. La marge brute globale était de 13,6 %, soit une augmentation d'environ 9,7 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023.

Au 30 juin 2024, le volume cumulé des ventes de LiDAR de RoboSense a atteint environ 583 500 unités, et celui des LiDAR pour ADAS environ 518 300 unités.

Pour le semestre clos le 30 juin 2024, le volume des ventes de produits LiDAR, de produits LiDAR pour les applications ADAS et de produits LiDAR pour la robotique et autres de RoboSense s'est élevé à environ 243 400, 234 500 et 8 900 unités, respectivement, soit une augmentation de 415,7 %, 487,7 % et 21,9 %, respectivement, par rapport à la même période en 2023.

Selon les prévisions du volume des ventes de véhicules automobiles sur le marché chinois et sur le marché mondial, RoboSense s'attend à ce que la demande globale du marché mondial pour les LiDARS augmente de manière significative. Afin de saisir cette opportunité, RoboSense a lancé deux nouveaux produits au cours du premier semestre de cette année, à savoir notre produit extrêmement rentable MX, et notre produit extrêmement performant M3.

Le LiDAR pour les applications ADAS dans l'industrie automobile est le premier marché où les produits de RoboSense ont atteint la production de masse, et ce n'est qu'un début. RoboSense pense que d'autres industries similaires à l'industrie automobile émergeront progressivement sur le marché mondial de la technologie robotique. Outre l'expansion progressive de l'échelle et de la taille du marché de la robotique, les progrès rapides du grand modèle d'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle incarnée entraîneront une transformation de la robotique intelligente sans pilote dans les domaines industriels et commerciaux traditionnels, ainsi qu'un potentiel de croissance exponentielle de la demande de robotique sur de nouveaux marchés grand public. Par conséquent, en tant que composante essentielle de la robotique, les capteurs de perception 3D, représentés par les LiDAR, devraient connaître une croissance significative. À ce jour, la plateforme de produits RoboSense a servi plus de 2 400 clients dans le secteur de la robotique et d'autres secteurs d'activité.

En tant qu'entreprise de technologie robotique optimisée par l'IA, nous continuerons à investir de manière substantielle dans trois domaines technologiques, à savoir les algorithmes d'IA, les puces et le matériel. RoboSense continuera à se maintenir en tant qu'acteur incontournable dans les secteurs automobile et robotique, et à fournir aux marchés des produits et des solutions diversifiés, en plus des LiDAR.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2483754/interim_result.jpg