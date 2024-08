RoboSense publikuje wyniki za I półrocze 2024 r.

HONGKONG, 19 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniu 15 sierpnia 2024 r., RoboSense (2498.HK), firma zajmująca się technologią robotyczną opartą na sztucznej inteligencji, ogłosiła WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych informacji operacyjnych i najnowszych wydarzeń.

W pierwszej połowie 2024 roku całkowite przychody RoboSense osiągnęły 727 milionów RMB, co stanowi wzrost o około 121,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Całkowita marża brutto wyniosła 13,6%, co oznacza wzrost o około 9,7 punktów procentowych w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku skumulowana sprzedaż LiDARów RoboSense osiągnęła około 583 500 sztuk, z czego około 518 300 sztuk stanowiły LiDARy przeznaczone do systemów ADAS.

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2024 roku sprzedaż produktów LiDAR przez RoboSense wyniosła około 243 400 sztuk, w tym około 234 500 sztuk LiDARów do zastosowań w systemach ADAS oraz około 8 900 sztuk LiDARów do robotyki i innych zastosowań. W porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku oznacza to wzrost odpowiednio o 415,7%, 487,7% i 21,9%.

Według prognoz dotyczących sprzedaży pojazdów mechanicznych na rynku chińskim oraz globalnym RoboSense spodziewa się znacznego wzrostu globalnego zapotrzebowania na LiDARy. Aby wykorzystać tę szansę, RoboSense wprowadził w pierwszej połowie tego roku dwa nowe produkty: niezwykle efektywny kosztowo model MX oraz M3 o najwyższej wydajności.

LiDAR do zastosowań w systemach ADAS w przemyśle motoryzacyjnym jest pierwszym rynkiem, na którym produkty RoboSense osiągnęły masową produkcję, a to dopiero początek. RoboSense wierzy, że podobne do motoryzacyjnego branże będą stopniowo pojawiać się na globalnym rynku technologii robotycznych. Oprócz stopniowej ekspansji skali i rozmiaru rynku robotyki, wraz z szybkim postępem w zakresie dużych modeli AI oraz ucieleśnionej sztucznej inteligencji, nastąpi inteligentna transformacja tradycyjnych dziedzin przemysłowych i komercyjnych w kierunku rozwiązań bezzałogowych, a także znaczny wzrost potencjalnego popytu na robotykę w nowych rynkach konsumenckich. W związku z tym jako kluczowy komponent robotyki, czujniki percepcji 3D, takie jak LiDARy, mogą spodziewać się znacznego wzrostu. Do tej pory platforma produktów RoboSense zdobyła łącznie ponad 2400 klientów z sektorów robotyki i innych branż.

Jako firma zajmująca się technologią robotyki opartej na sztucznej inteligencji będziemy nadal intensywnie inwestować w trzy dziedziny technologiczne: algorytmy AI, układy scalone oraz sprzęt. RoboSense będzie kontynuować swoją pozycję kluczowego gracza w branżach motoryzacyjnej i robotyki, oferując rynkom zróżnicowane produkty i rozwiązania oprócz LiDARów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2483754/interim_result.jpg