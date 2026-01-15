RoboSense atteint 303 000 ventes de LiDAR pour la robotique en 2025, soit une augmentation de 1 142 % d'une année sur l'autre, et se classe numéro un

SHENZHEN, Chine, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- RoboSense (2498.HK), une société pionnière de la technologie robotique basée sur l'IA, a annoncé que le volume de ses ventes LiDAR pour la robotique a atteint 303 000 unités en 2025, s'assurant ainsi la première place dans l'industrie*. Cela représente une augmentation stupéfiante de 1 141,8 % d'une année sur l'autre par rapport à 2024.

Selon le classement « 2025 Sales Volume Ranking of 3D LiDAR for Robotics in China » (classement du volume des ventes de 3D LiDAR pour la robotique en Chine en 2025), publié par le Gaogong Industry Research Institute (GGII), RoboSense a connu une croissance rapide de ses activités robotiques et s'est classée au premier rang en termes de volume annuel des ventes de LiDAR pour la robotique. GGII prévoit que, sous l'impulsion de marchés tels que les robots tondeuses, les robots humanoïdes et les robots quadrupèdes, le marché du 3D LiDAR devrait se développer rapidement, pour atteindre près de 4,5 milliards de RMB d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur la période 2025–2030 d'environ 35,52 %.

En 2025, l'industrie mondiale de la robotique a connu une croissance fulgurante. En s'appuyant sur sa conception interne de puces, RoboSense s'est bâtie un portefeuille de LiDAR numériques de haute performance et a enregistré une forte adoption sur les tondeuses à gazon intelligentes, les livraisons autonomes et les robots humanoïdes, en concluant des partenariats avec des acteurs de premier plan. À l'horizon 2026, alors que les marchés de ces segments continuent de s'étendre, RoboSense est prête à libérer de nouveaux moteurs de croissance et à offrir des perspectives encore plus favorables.

Source : Gaogong Industry Research Institute (GGII), classement « 2025 Sales Volume Ranking of 3D LiDAR for Robotics in China » (classement du volume des ventes de 3D LiDAR pour la robotique en Chine en 2025)

À propos de RoboSense

RoboSense (2498.HK), fondée en 2014, est une société de technologie robotique pilotée par l'IA qui fournit des composants et des solutions de base pour le marché de la robotique, et qui s'est engagée à « devenir le leader mondial des plateformes technologiques robotiques ». Basée à Shenzhen, en Chine, l'entreprise possède des bureaux à Shanghai, Suzhou et Hong Kong, à Stuttgart en Allemagne, à Détroit et dans la Silicon Valley aux États-Unis.

