RoboSense gerangschikt als nummer 1 in wereldwijd 3D LiDAR-verkoopvolume voor robotgrasmaaiers

SHENZHEN, China, 17 januari 2026 /PRNewswire/ -- RoboSense (02498 HKEX), een baanbrekend door AI gedreven robottechnologiebedrijf, is door OFweek gerangschikt als nummer 1 in het wereldwijd 3D LiDAR-verkoopvolume voor robotgrasmaaiers van 2025. Door gebruik te maken van de generatieleidende voordelen van zijn digitale LiDAR, zoals de E1R, heeft RoboSense diepgaande partnerschappen gesloten met meerdere wereldwijd toonaangevende robotgrasmaaierbedrijven, waaronder Mammotion en Segway Navimow. Deze samenwerkingen hebben een nieuwe maatstaf gelegd voor de volgende generatie grensloze intelligente robotgrasmaaiers die de ontwikkeling van de sector stimuleren.

2025 LiDAR Sales Volume in the Global Robotic Lawn Mower Market Product Introduction – E1R

RoboSenses sterke prestaties in het segment van robotgrasmaaiers hebben ook geleid tot een recordgroei van de verkoop van zijn LiDAR-producten in de roboticasector in 2025, waarbij een jaarlijks verkoopvolume van 303.000 eenheden werd bereikt, een stijging van 1141,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens de "2025 Sales Volume Ranking of 3D LiDAR for Robotics in China" van het Gaogong Industry Research Institute (GGII) stond RoboSense op nummer 1 voor LiDAR-verkoopvolume in de roboticasector. Dit demonstreert leiderschap in zowel nichesegmenten als de algehele roboticamarkt.

Het robotgrasmaaiersegment was de snelst groeiende robotcategorie in 2025. Volgens IDC bereikten de wereldwijde leveringen van robotgrasmaaiers alleen al in de eerste helft van 2025, 2343 miljoen eenheden. Dat komt neer op een jaarlijkse toename van 327,2%. In dit proces is RoboSenses digitale LiDAR, die gebruikmaakt van zijn zelfontwikkelde SPAD-SoC- en VCSEL-digitale chiparchitectuur voor hoge prestaties en betrouwbaarheid, een belangrijke drijvende kracht geworden bij het mogelijk maken van perceptie-upgrades en het ondersteunen van marktgroei voor robotgrasmaaiers.

De E1R, 's werelds eerste volledig solide-state digitale LiDAR voor robotica, beschikt over een 90° ultrabrede verticale FOV en 144 balken, waardoor kleine obstakels op de grond, terreinveranderingen en hekranden nauwkeurig kunnen worden gedetecteerd, wat een nauwkeurige lokalisatie, mapping en navigatie voor robotgrasmaaiers mogelijk maakt. Het volledig solid-state ontwerp zorgt voor veerkracht tegen trillingen, hobbels en schokken, waardoor de operationele stabiliteit op ruw terrein tot drie keer wordt verbeterd. De E1R is gebouwd volgens automobielstandaarden en heeft meer dan zestig betrouwbaarheidstests doorstaan, waaronder UV-veroudering, besproeiing met zout en elektromagnetische compatibiliteit, en kan betrouwbaar werken in zware omstandigheden zoals regen en stof. Met een buitenlevensduur van maximaal acht jaar, die de sectorstandaarden ver overtreft, fungeert hij als de optimale perceptiepartner voor robotgrasmaaieroperaties in alle weersomstandigheden.

Door gebruik te maken van zijn toonaangevende digitale LiDAR-producten is RoboSense een kernpartner geworden voor meerdere wereldwijd toonaangevende robotgrasmaaierbedrijven. Naarmate de wereldwijde marktpenetratie van robotgrasmaaiers blijft groeien, zal de toepassing van LiDAR naar verwachting een nieuwe fase van snelle uitbreiding ingaan, waarbij RoboSense klaar staat om te profiteren van zijn first-movervoordeel en de weg te banen naar het volgende tijdperk van sterke groei.

Over RoboSense

RoboSense (02498 HKEX), opgericht in 2014, is een door AI aangedreven robottechnologiebedrijf dat kerncomponenten en -oplossingen levert voor de roboticamarkt, met als doel "de wereldleider te worden op het gebied van robottechnologieplatforms". Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Shenzhen, China, en heeft kantoren in Shanghai, Suzhou en Hongkong; Stuttgart in Duitsland; Detroit en Silicon Valley in de Verenigde Staten.

