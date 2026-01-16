RoboSense s'est classée n° 1 au niveau mondial en volume de ventes du 3D LiDAR pour les robots tondeuses

SHENZHEN, Chine, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- RoboSense (02498 HKEX), une société pionnière de la technologie robotique basée sur l'IA, a été classée première en termes de volume des vente du 3D LiDAR en 2025 pour les tondeuses à gazon robotisées mondiales par OFweek. En s'appuyant sur les avantages générationnels de son LiDAR numérique, tel que l'E1R, RoboSense a établi des partenariats solides avec de nombreux leaders mondiaux dans le domaine des robots tondeuses, notamment Mammotion et Segway Navimow. Ces collaborations ont fixé une nouvelle référence pour les tondeuses à gazon robotisées intelligentes et sans limite de nouvelle génération, qui stimulent le développement de l'industrie.

La forte performance de RoboSense dans le segment des robots tondeuses a également entraîné une croissance record des ventes de ses produits LiDAR dans le secteur de la robotique en 2025, atteignant un volume de ventes annuel de 303 000 unités, soit une augmentation de 1 141,8 % d'une année sur l'autre. Selon le Gaogong Industry Research Institute (GGII), dans le classement « 2025 Sales Volume Ranking of 3D LiDAR for Robotics in China », RoboSense s'est classée n° 1 en volume de ventes du LiDAR dans le secteur de la robotique, démontrant ainsi son leadership à la fois dans les segments de niche et sur l'ensemble du marché de la robotique.

Le segment des tondeuses à gazon robotisées est la catégorie de robots qui a connu la plus forte croissance en 2025. Selon IDC, au cours du seul premier semestre 2025, les livraisons mondiales de robots tondeuses ont atteint 2,343 millions d'unités, soit une augmentation de 327,2 % par rapport à l'année précédente. Dans ce processus, le LiDAR numérique de RoboSense, qui s'appuie sur son architecture de puce numérique SPAD-SoC et VCSEL auto-développée pour des performances et une fiabilité élevées, est devenu un élément clé pour permettre des améliorations de la perception et soutenir la croissance du marché des tondeuses à gazon robotisées.

Le E1R, premier LiDAR numérique à semi-conducteurs pour la robotique, est doté d'un champ de vision vertical ultra large de 90° et de 144 faisceaux, ce qui permet de détecter avec précision les petits obstacles au sol, les changements de terrain et les bordures de clôture, facilitant ainsi la localisation, la cartographie et la navigation pour les robots tondeuses. Sa conception entièrement à semi-conducteurs garantit une résistance aux vibrations, aux bosses et aux chocs, améliorant jusqu'à trois fois la stabilité opérationnelle sur les terrains accidentés. Construit selon des normes de qualité automobile, l'E1R a passé plus de 60 tests de fiabilité, notamment le vieillissement aux UV, le brouillard salin et la compatibilité électromagnétique, et peut fonctionner de manière fiable dans des conditions difficiles telles que la pluie et la poussière. Avec une durée de vie en extérieur pouvant atteindre huit ans, dépassant de loin les normes de l'industrie, il constitue le partenaire de perception optimal pour le fonctionnement de la tondeuse robotisée par tous les temps et dans toutes les conditions.

En s'appuyant sur ses produits LiDAR numériques de pointe, RoboSense est devenu un partenaire essentiel pour de nombreuses entreprises de tondeuses robotisées de premier plan au niveau mondial. Alors que la pénétration du marché mondial des robots tondeuses continue de croître, l'application du LiDAR devrait entrer dans une nouvelle phase d'expansion rapide, RoboSense étant prête à capitaliser sur son avantage de précurseur et à ouvrir la voie vers la prochaine ère de forte croissance.

Source :

OFWEEK, « 2025 Global 3D LiDAR Sales Volume Ranking for Robotic Lawn Mowers » (Classement mondial du volume des ventes de 3D LiDAR pour les tondeuses à gazon robotisées)

Gaogong Industry Research Institute (GGII), classement « 2025 Sales Volume Ranking of 3D LiDAR for Robotics in China » (classement du volume des ventes de 3D LiDAR pour la robotique en Chine en 2025)

À propos de RoboSense

RoboSense (02498 HKEX), fondée en 2014, est une société de technologie robotique basée sur l'IA qui fournit des composants et des solutions de base pour le marché de la robotique, et qui s'est engagée à « devenir le leader mondial des plateformes technologiques robotiques ». Basée à Shenzhen, en Chine, l'entreprise possède des bureaux à Shanghai, Suzhou et Hong Kong, à Stuttgart en Allemagne, à Détroit et dans la Silicon Valley aux États-Unis.

