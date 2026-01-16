RoboSense verkoopt 303.000 Robotics LiDAR in 2025, een stijging van 1.142% op jaarbasis; staat op nummer 1

SHENZHEN, China, 16 januari 2026 /PRNewswire/ -- RoboSense (2498.HK), een baanbrekend AI-gedreven robotica-technologiebedrijf, heeft bekendgemaakt het LiDAR-verkoopvolume voor robotica in 2025 van 303.000 eenheden te hebben bereikt, waardoor het nummer 1 in de industrie werd. Dit vertegenwoordigt een verbluffende stijging van 1.141,8% op jaarbasis in vergelijking met 2024.

Volgens het "2025 Sales Volume Ranking of 3D LiDAR for Robotics in China" van Gaogong Industry Research Institute (GGII) bereikte RoboSense een snelle groei in zijn robotica-activiteiten en werd het nummer 1 in het jaarlijkse verkoopvolume van LiDAR voor robotica. GGII voorspelt dat, gedreven door markten zoals robotachtige grasmaaiers, humanoïde robots en viervoetige robots, de 3D-LiDAR-markt naar verwachting snel zal uitbreiden en tegen 2030 bijna 4,5 miljard RMB zal bereiken, met een CAGR van ongeveer 35,52% tussen 2025 en 2030.

In 2025 groeide de wereldwijde robotica-industrie in een razend tempo. Door gebruik te maken van zijn volledige interne chipontwerp heeft RoboSense een hoogwaardig digitaal LiDAR-portfolio weten op te bouwen en een sterke positie verworven op het gebied van slimme robotmaaiers, autonome bezorging en humanoïde robots, waardoor het partnerschappen met toonaangevende spelers heeft kunnen sluiten. Met het oog op 2026, wanneer de markten in deze segmenten blijven groeien, is RoboSense klaar om nieuwe groeimotoren te ontketenen en een nog gunstiger vooruitzicht te bieden.

Bron: Gaogong Industry Research Institute (GGII), "2025 Sales Volume Ranking of 3D LiDAR for Robotics in China"

Over RoboSense

RoboSense (2498.HK), opgericht in 2014, is een AI-gedreven robotica-technologiebedrijf dat kerncomponenten en oplossingen levert voor de robotica-markt, met als streven " de wereldleider in robotica-technologieplatforms te worden". Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Shenzhen, China, en heeft kantoren in Shanghai, Suzhou en Hong Kong; Stuttgart in Duitsland; Detroit en Silicon Valley in de Verenigde Staten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862557/image_5019999_24669606.jpg