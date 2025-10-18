RoboUP предварительно объявляет о выходе Raccoon 2 SE на Kickstarter -- умная роботизированная газонокосилка по цене обычной бензиновой косилки

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 18 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания RoboUP, новатор в области интеллектуальных решений для ухода за газонами, готова представить на Kickstarter в ноябре этого года свою последнюю инновацию — Raccoon 2 SE. Предназначенная для экологичного и недорого ухода за небольшими газонами, эта газонокосилка следующего поколения будет доступна по всей Европе и в США с эксклюзивным предложением Super Early Bird по цене всего от 200 долларов США. Просто внесите депозит в размере 20 долларов, чтобы получить специальные вознаграждения и зафиксировать самую низкую цену, с 11 октября по 10 ноября.

От перспективы к реальности: рождение Raccoon 2 SE

Основанная в 2016 году компания RoboUP посвятила себя созданию более умных, экологичных и подключенных к сетям жилых пространств. После многих лет помощи владельцам средних и крупных газонов, упрощая для них регулярные процедуры ухода, коллектив компании понял, что владельцы небольших садов сталкиваются с собственными трудностями. Занятой образ жизни оставляет мало времени для ухода за газоном, а большинство роботизированных косилок на рынке являются слишком большими и дорогими для небольших дворов, что заставляет их пользоваться ручными косилками. Для пожилых домовладельцев ручная стрижка газонов также может быть утомительной и небезопасной, превращая простую задачу в реальное бремя. Эта аналитика послужила вдохновением для создания Raccoon 2 SE — простой, надежной и доступной роботизированной косилки, предназначенной для экономии семейного времени и облегчения ухода за садом.

Опираясь на успех предыдущих моделей, Raccoon 2 SE выводит удобство на новый уровень. Отсутствие ограничительных кабелей и необходимости установки системы RTK, моментальная стрижка газона без приложения и автоматическое сопряжение с самозарядкой для действительно автономной работы. Эта умная косилка делает уход за газоном без лишних усилий реальностью для небольших газонов с четкой физической границей.

Нам доверились более 80 семей до кампании на Kickstarter

С июля 2025 года компания RoboUP начала программу бета-тестирования, отправив более 80 роботизированных косилок реальным семьям по всей Европе и США. Их ценные отзывы помогли улучшить производительность изделия в реальных садах, обеспечив надежность и удобство использования. С учетом подтвержденных испытаний и надежных голосов поддержки вы можете сделать ставку с уверенностью, так что не бойтесь разместить свой депозит сегодня!

Эксклюзивные вознаграждения перед выпуском

Приглашайте и выигрывайте: присоединяйтесь к реферальной кампании RoboUP. Подпишитесь, приглашайте друзей и поднимитесь в топ-20 лидеров, чтобы выиграть эксклюзивные призы. Победители могут получить полный кешбэк при покупке своего комплекта Raccoon 2 SE или получить специальные подарки, такие как укрытие от дождя RoboUP или набор лезвий.

От 200 долларов США — одноразовое ограниченное предложение до начала кампании на Kickstarter. Не упустите свой единственный шанс приобрести самую доступную роботизированную газонокосилку и испытать новую эволюцию в области легкого, экологичного ухода за газоном с газонокосилкой Raccoon 2 SE.

